Kirian: El partido contra el Deportivo es una final y no ascender sería un fracaso

Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez aseguró este jueves que el partido del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña, último de LaLiga Hypermotion (Segunda División), será una final y no conseguir el ascenso a Primera en esta temporada sería un fracaso.

A tres días de disputar en el estadio de Riazor un encuentro que podría permitir al equipo amarillo entrar en las eliminatorias de promoción, el centrocampista tinerfeño dijo que afronta el choque "con mucha ilusión" y cree que el equipo gallego, ya ascendido, "va a ir a ganar" por respeto a la competición, y no lo pondrá fácil.

PUBLICIDAD

"Ahora sí es una final, porque es el último partido antes de que pueda venir algo más bonito, todos nos hacemos futbolistas para jugar este tipo de partidos y disfrutar de estas emociones; no hay presión, esto es algo divertidísimo", subrayó en conferencia de prensa.

Por el contrario, no escondió que acabar el curso sin el premio del ascenso "sería un fracaso", porque su objetivo es "devolver a la Unión Deportiva a Primera División".

PUBLICIDAD

En ese sentido, recordó que personalmente nunca lo ha conseguido mediante la disputa de la promoción, y quiere demostrarse a sí mismo "que también se puede lograr así".

En otro ejercicio de sinceridad, el capitán del conjunto grancanario admitió que el empate en casa del pasado domingo ante el Real Zaragoza (1-1) fue "una cagada", pero recordó que el equipo "sigue dependiendo de sí mismo" y eso es "lo más importante, lo que podemos controlar".

PUBLICIDAD

Además, considera que las eliminatorias por el ascenso son "una competición totalmente diferente" y todos los equipos tendrían que "dar un paso adelante"; en el caso de la Unión Deportiva, "ser más compactos y duros en ambas áreas".

En lo que respecta a su estado físico, un año después de recibir el autotrasplante de médula para tratar un linfoma de Hodgkin -del que fue diagnosticado por segunda vez en febrero de 2025, celebra que su cuerpo esté respondiendo, con buenos resultados de las últimas analíticas, y se encuentre "al ochenta o novena por ciento" de su máximo rendimiento, justo cuando llega la fase decisiva del campeonato, con la posibilidad de disputar la promoción de ascenso. EFE

PUBLICIDAD

rg/cda/cmm