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El PP-A cuestiona que Montero recoja su acta por "interés judicial":"¿Quiere ser aforada en el Congreso o en Andalucía?"

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El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en duda este jueves que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, vaya a recoger su acta de diputada en la cámara andaluza tras las elecciones del 17 de mayo.

"Al margen de los intereses políticos, hay otros intereses que nosotros vamos a decir claramente cuáles son y es si Montero quiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía", ha asegurado en una atención a los medios de comunicación.

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En esta línea, Martín ha señalado el papel de Montero como "la número dos del sanchismo" que a su juicio "ha sido sepultado por una montaña de corrupción" en relación a los casos que han aparecido en las últimas semanas, unos casos de los que el portavoz del grupo popular se ha preguntado la posible participación y conocimiento de la exvicepresidenta del Gobierno.

"Queremos saber si la vicepresidenta del Gobierno de España con Pedro Sánchez, número dos del Gobierno de España, conocía la presuntas actividad ilegales, delictivas e ilícitas de miembros de ese gobierno que han desarrollado a lo largo de los años y por los que están siendo investigados y alguno, incluso está en la cárcel", ha subrayado.

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Martín también ha puesto el foco en la posible participación de Montero en el rescate de Plus Ultra, "capitaneado por Zapatero", en su relación con Leire Díaz o "si sigue poniendo la mano en el fuego" sobre la inocencia del expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán.

"Tiene unas obligaciones con los andaluces y con este Parlamento. Y nosotros desde el Partido Popular exigimos respuestas, exigimos que reaparezca", ha reafirmado a la par que ha lamentado "la desaparición" pública de Montero desde el día de las elecciones.

En paralelo, Martín ha valorado la imputación del el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en el caso que investiga la Audiencia Nacional sobre si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

"No me sorprende, el señor Zarrías ha estado en todos los líos del PSOE a lo largo de 40 años", ha destacado en referencia a su condena a nueve años de inhabilitación especial por el caso de los ERE.

Sobre la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el portavoz del grupo popular ha calificado de "espeluznante" la posibilidad de que el Gobierno "extorsionara" a miembros del poder judicial. "Se parece demasiado a las prácticas que hacían algunas familias italianas instaladas en Nueva York del siglo pasado", ha comparado con ironía Martín.

Asimismo, Martín ha lamentado las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la operación de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

"Me da vergüenza ajena, Sánchez batió claramente su marca personal, tratando, de un modo abierto y sin tapujos, a los 47 millones de españoles como si fueran tontos", ha aseverado.

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