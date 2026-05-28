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El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

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El sacerdote acusado de supuestamente agredir a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar estos hechos, ha negado todas las acusaciones y ha aludido a una "manipulación" de los vídeos e imágenes, en los que se ven estos actos, por parte de la mujer que denunció y aportó los archivos, de la que ha dicho que no era su pareja, como ella sí declaró; sino que tuvo "un escarceo".

El juicio contra este acusado, que se enfrenta a una petición de 72 años de cárcel, ha llegado este jueves a su recta final en la que las acusaciones, tanto Fiscalía como los abogados personados por las cuatro víctimas, han mantenido sus planteamientos iniciales. Este viernes están previstos los informes finales.

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"Esas imágenes no las he tomado, esos hechos no se han dado, las denuncias empezaron a partir de que la denunciante empezara a hacerme la vida imposible", ha declarado el acusado, quien ha asegurado que esta mujer le hizo esa "promesa: o me quedaba con ella o me arruinaba la vida".

Ha insistido en que el material aportado por la denunciante "no lo tenía ni existía". "No sé de dónde lo saca", ha dicho el cura, quien ha considerado que la explicación que ella dio en el juicio, de que lo encontró en un disco duro en la casa del acusado, "no se corresponde con la realidad".

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Asimismo, en todos los casos de las cuatro víctimas ha asegurado que "nunca se ha dado esa situación" y "nunca ha realizado esos actos" por los que se le ha preguntado, todos de índole sexual y sin consentimiento; y tras mostrarle vídeos, ni siquiera ha reconocido su voz, su mano o su miembro, que tiene una marca característica.

Es más, el acusado no ha reconocido ni su cara en uno de los vídeos de actos sexuales con una de las mujeres en el que se le ve. "Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado", ha incidido el procesado, que ha visto las imágenes pero no ha querido valorar si se tratan de relaciones sexuales o no.

También ha insistido en el caso de las cuatro mujeres en que "jamás" las ha drogado para mantener relaciones sexuales. "Siempre que he mantenido relaciones con una persona han sido consentidas", ha manifestado ante el Tribunal.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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