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El abogado de Gallardo pide la nulidad del apertura de juicio oral porque "no se le tomó declaración en la instrucción"

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El abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres Ventosa, ha pedido la "nulidad" de la apertura del juicio oral que se ha iniciado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz porque "no se le tomó declaración a lo largo de la instrucción" a su defendido.

El letrado de Gallardo ha realizado esta petición en las cuestiones previas con las que ha dado inicio este jueves el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en 2017 en la Diputación de Badajoz, con once investigados, entre ellos el propio David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz.

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"A diferencia de lo que ocurrió con otros acusados, entre ellos el señor David Sánchez, que le toman nueva declaración, al señor Gallardo no se le toma declaración", ha apuntado su abogado, quien ha asegurado desconocer si esto se produce "porque la instructora entiende que no concurren indicios, pero lo cierto es que no se le toma declaración", ha reiterado.

Juan José Torres ha señalado que en el proceso con todas las garantías que se recoge en el artículo 24 de la Constitución Española, "es la obligación del instructor de llamar a todo aquel a que se impute un delito para comunicarle el hecho que se le imputa y ofrecerle la oportunidad de declarar o, por lo menos, de poder declarar".

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Por eso, ha considerado que "nadie puede ser llevado a juicio oral sin haber tenido previamente la condición de investigado", tras lo que ha reafirmado que "nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción".

El letrado de Gallardo ha mencionado diferentes sentencias en ese sentido, tras lo que ha insistido en que "a diferencia de otros investigados a los que se le llamó de nuevo" a declarar, en el caso de su defendido no ocurrió.

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