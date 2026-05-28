Cádiz acuerda retirar los honores al comparsista Juan Carlos Aragón condenado por maltrato

Cádiz, 28 may (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves por unanimidad retirar los honores al autor de carnaval Juan Carlos Aragón, tras conocerse una sentencia firme de 2010 contra él por maltrato a una de sus exmujeres, y por mayoría, con votos del PP y del PSOE, ha pedido responsabilidades al exalcalde José María González, Kichi, de Adelante, y al anterior gobierno, "porque conocía lo que había ocurrido y ordenó taparlo".

Según ha detallado durante el pleno la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, la primera noticia de que existía una sentencia contra Aragón la recibieron el pasado jueves de Lola, expareja de Aragón, a la que se le reclamó que entregase algún tipo de documento acreditativo, por lo que ella contactó con Paqui Pino, también expareja del autor, que sí tenía el documento con el fallo judicial y que accedió a remitirlo al Ayuntamiento el pasado viernes por la noche.

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"Al día siguiente, sábado, nos reunimos con la viuda de Juan Carlos y el director de su comparsa, Javier Bohórquez, y le exponemos lo que ocurre, y de ahí tomamos la decisión de aplazar el homenaje previsto el domingo", que consistía en la colocación de una estrella con su nombre frente a la plaza del Gran Teatro Falla y cantar algunas de sus coplas.

El sábado el PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, recibieron por primera vez, según sus versiones, el texto de la sentencia, y, al igual que el PP, respaldaron suspender de forma definitiva cualquier homenaje a Aragón.

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Los tres partidos han apoyado de forma unánime el cese de cualquier honor al autor, la no colocación de la estrella y que no haya más respaldo económico público a la fundación con su nombre.

También se ha aprobado por unanimidad, con una enmienda de adición del PSOE, renombrar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón como Adela del Moral, en memoria de una de sus directoras y mujer pionera en el mundo del carnaval, al ser la primera que recibió un primer premio del concurso oficial del carnaval hace 40 años.

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El PP ha pedido que el anterior equipo de gobierno asuma responsabilidades por lo ocurrido y ha leído un comunicado publicado en sus redes sociales por Laura Jiménez, una exconcejala del Gobierno de José María González.

"Se nos dijo que ni se nos ocurriera decir algo y mucho menos votar en contra en el consejo porque se nos echaría todo Cádiz y lo que no es Cádiz encima", ha escrito la exedil, quien ha asegurado que esta situación se produjo durante la reunión del consejo escolar que aprobó el nombre de Profesor Juan Carlos Aragón tras el fallecimiento del autor en 2019.

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El PP se ha basado en este texto y en el testimonio de la víctima, quien mantiene que el anterior gobierno no tuvo en cuenta su denuncia a pesar de conocerla, para exigir responsabilidades a los miembros de Adelante Izquierda Gaditana.

Los concejales de Adelante, David de la Cruz y Lorena Garrón, han preferido durante sus intervenciones no referirse a ese texto de Laura Jiménez "para no entrar en el fango" y han afeado al PP que quiera hacer política "de algo tan importante como la violencia machista y la defensa de las víctimas".

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La sentencia condenó a Aragón por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas tras considerar probado que golpeó a su entonces pareja y le envió mensajes intimidatorios e insultos.

Le impuso un año de prisión por lesiones, once meses por amenazas leves y cuatro días de localización permanente por vejaciones injustas, además de la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. EFE

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