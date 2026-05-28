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Ayuso exige a Sánchez una moción de confianza e insta a socios a que dejen de engañar y poner "falsas líneas rojas"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente, Pedro Sánchez, una moción de confianza y ha instado a los socios del Gobierno central que dejen de engañar y poner "falsas líneas rojas".

"Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. España sufre corrupción de Estado, el auto conocido ayer deja claro que estamos ante el mayor ataque a la democracia española", ha manifestado en el encuentro informativo organizado por el diario 'El Mundo'.

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Considera la dirigente madrileña que con una moción de censura podrían decir que el PP presenta "una alternativa que se gana o que se pierde". "Creo que la cuestión de confianza lo que tiene que devolver es la confianza de la Cámara a este presidente y que los socios dejen de engañarnos y de ponerse falsas líneas rojas que todos sabemos que no tienen", ha subrayado.

Asimismo, ve "coherente" presentar una moción de confianza y ver "que hacen socialistas" como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page. "No pueden llevarnos a elecciones porque con un proceso completamente garantista, sin todas las trampas ya articuladas para el 27, sin enredos y en igualdad de condiciones", ha apuntado.

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Por otro lado, ha rechazado que haya una posibilidad de que el PNV y Junts "dejen caer" al Gobierno de la nación. Cree que si fuera por "principios", la derecha catalana "no hubiera pactado con los comunistas del gobierno hace mucho".

"Bildu va viendo cómo sus presos van saliendo a la calle, los comunistas de Sumar saben que cuando vayamos a las elecciones se irán lo mismo a la misma calle, no tienen dónde caerse. No hay un motivo para ir a ninguna elección, ni para romper", ha sostenido.

En este sentido, la dirigente madrileña ha subrayado que es "bueno que se retraten" porque "da vergüenza ajena ver cómo mienten a la cara a todo el mundo". "Y la factura va a ser tremenda para España porque ellos necesitan hacer la alternancia abominable, que sea invotable", ha avisado.

Asimismo, ha cargado contra el PSOE por "ir colonizando" las instituciones, especialmente "aquellas nacionales estratégicas", donde "van colocando a amigos, a primos, en los consejos de administración en las empresas públicas y en las empresas privadas". "Gente que, de otra manera, no tendría ni de qué vivir", ha criticado.

"SON EL CRIMEN ORGANIZADO"

Sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, que ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez, Ayuso ha señalado que es una muestra de la "instrumentalización de la estructura de un partido de gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia en los casos que afectan directamente al presidente, a su mujer o a su hermano".

"La financiación ilegal es gravísima por el daño que causa una democracia, pero ¿no lo es institucionalizar la mafia? Ya no es que se les acuse de organización criminal, es que si se demuestra todo lo que se está investigando supondría que son el crimen organizado", ha censurado.

Asimismo, ha recalcado que es "falso decir que lo de ayer no era un registro sino un requerimiento". "Un requerimiento de 12 horas y que ha movido más cajas de mudanza que si se hubiera trasladado de sede la Biblioteca Nacional", ha lanzado.

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