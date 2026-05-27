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La UCO abandona la sede del PSOE tras trece horas buscando información del caso Leire

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Madrid, 27 may (EFE).- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abandonado hacia las 21:30 horas la sede del PSOE, en la calle Ferraz, donde han permanecido unas trece horas recabando información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Antes, a partir de las 20:30 horas, han ido saliendo de la sede federal del PSOE varios coches que han tomado la calle de Ferraz en dirección contraria dirigidos por agentes policiales

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El juez había ordenado a la UCO que localizase diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

En concreto, ha pedido el vuelco del contenido íntegro de los correos electrónicos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, del exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como del entonces responsable de Comunicación, Ion Antolín.

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Así figura en el auto del magistrado, al que ha tenido acceso EFE, en el que imputa a Fuentes, a Cerdán y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez en su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales, especialmente los relacionados con familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedraz también ha autorizado a la UCO a volcar la estructura completa de carpetas y subcarpetas digitales almacenadas en la red informática de la sede socialista y recabar el control de acceso al edificio de 27 personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías, la empresaria Carmen Pano o, incluso, el excomisario José Villarejo.

Asimismo, los agentes han sido requeridos por el juez para recoger datos del control de vehículos entre 2024 y 2025, en concreto sobre 35 fechas concretas, entre ellas el 26 de abril de 2024, día en la que se produjo la primera reunión de algunos de los investigados y que el juez considera "el punto de inflexión" para el inicio de los trabajos de la presunta trama.

También ha requerido Pedraz a la UCO el examen íntegro "in situ" de los libros contables del partido en los ejercicios 2024 y 2025, que soliciten información del procedimiento interno del PSOE para autorizar gastos y pagos o documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al parlamento de Cataluña de mayo de 2024. EFE

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