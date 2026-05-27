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2-1. El Barça despide a la leyenda Alexia con victoria ante la Real

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Sant Joan Despí (Barcelona), 27 may (EFE).- El Barça cumplió ante la Real Sociedad con una victoria por 2-1 en una tarde en la que el fútbol quedó en segundo plano por la despedida del Estadi Johan Cruyff a la leyenda azulgrana y la capitana Alexia Putellas.

También recibieron una emotiva despedida Marta Torrejón, Mapi León y Ona Batlle. Sin embargo, todo el foco estuvo sobre la doble Balón de Oro, la única de las cuatro que ya había hecho pública su salida y que esta misma mañana había recibido un homenaje institucional en el Spotify Camp Nou.

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Antes de arrancar el choque, la misma Putellas había brindado a la afición la Liga de Campeones que ganó el pasado fin de semana y que completó el póker de títulos. Entre cánticos, aplausos y un once claramente orientado a las despedidas, la tarde de preveía emocional; era un día especial, y aunque el fútbol no era el foco, no podía no estar a la altura.

Con ello, tras el arranque, las azulgranas volvieron a demostrar su pegada en el partido dominándolo desde el primer minuto. Así, fue Claudia Pina quién abrió el marcador en el minuto 14 con un gol al puro más estilo ‘9’. Mapi León había buscado a Carla Julià con un balón largo y esta, con profundidad por banda, asistió a Pina en el área pequeña para el 1-0.

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Las de Arturo Ruiz, bien ordenadas, y presumiendo del título de haber sido el único conjunto que ha conseguido ganar al barcelonista esta temporada –fue en noviembre y por la mínima en Zubieta- aprovecharon la falta de contundencia de las locales en un saque de banda para empatar en el min. 26, fue Emma Ramírez en una gran acción de la exazulgrana, que se giró y se sacó un remate para sorprender a Gemma Font.

Sin embargo, el Barça reaccionó rápido; una triangulación veloz en el vértice del área terminó con una asistencia de Alexia, la MVP del partido, para Aitana Bonmatí, que definió con rabia para devolver la ventaja a su equipo antes del descanso.

En el segundo tiempo habían podido ampliar el marcador las acciones de Vicky López, Schertenleib, Torrejón y la misma Putellas, que con su afán de disfrutar y saborear sus últimos instantes, y entre intentos de celebrar ese último gol –uno que se hubiera añadido a un registro que queda en 233 en 508 partidos- llegó el momento.

Fue unos minutos después de que Batlle y León se despidieran también del terreno de juego con un pasillo de sus compañeras – Torrejón siguió en el césped-, y finalmente, rivales y locales le hicieron el pasillo a la leyenda, la afición se puso en pie y el fútbol rindió homenaje a la Reina, una que seguirá reinando des de la distancia.

- Ficha técnica:

2 - Barcelona: Font; Ona Batlle (Aïcha, min. 59), Torrejón, Mapi León (Ranera, min. 68), Carla Julià; Aitana, Schertenleib, Alexia (Patri, min. 82); Vicky López, Clàudia Pina (Fenger, min. 58), Kika Nazareth (Serrajordi, min. 67).

1- Real Sociedad: Estensoro; Emma Ramírez (Agirrezabala, min. 61), Lucía Rodríguez, Aparicio, Florentino, Ainhoa Vicente; Paula Fernández, Cahyova, Andreia Jacinto (Pardo, min. 75), Cecilia Marcos (Eizaguirre, min. 75); Lavogez (Eguiguren, min. 75).

Goles: 1-0, m.14: Pina. 1-1, m.26: Emma Ramírez. 2-1, m.34: Aitana.

Árbitra: Maria Eugenia Gil amonestó a Cecilia Marcos (min.62) para la Real Sociedad.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de Liga F que se disputa en el Estadio Johan Cruyyf ante 5428 espectadores. EFE

jgc/sab

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EFE

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