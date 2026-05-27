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Alexia Putellas: “Gracias, el camino ha sido precioso”

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Sant Joan Despí (Barcelona), 27 may (EFE).- La capitana del Barcelona se despidió de la afición azulgrana en el Estadi Johan Cruyff en el último partido del curso en el fortín culé del que se despidió con una vuelta de honor como agradecimiento los 5428 espectadores: “el camino ha sido precioso”.

La victoria por 2-1 ante la Real Sociedad que fue lo de menos; Putellas se hizo con el micrófono para dirigirse tanto a aquellos “que creyeron” como a “los que no”. “Este miércoles (en el homenaje institucional en el Spotify Camp Nou) ha sido impresionante, con un sentimiento muy profundo, pero ahora me quiero despedir de vosotros y daros las gracias”, ha empezado la leyenda azulgrana.

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Tras 14 temporadas como barcelonista y 38 títulos, la doble Balón de Oro ha asegurado que “todo tiene un inicio y un final” pero que ha disfrutado mucho del proceso. “Os llevaré siempre en el corazón, hemos vivido noches increíbles que serán imborrables en mi corazón”, ha asegurado la futbolista de 32 años, que ha reiterado que seguirá siendo una culé más: “me quito de la posición de jugadora pero seguiré siendo una culé mas, voy a seguir celebrando las victorias de este magnífico equipo”.

Para terminar, Putellas –que se ha ido manteada por sus compañeras del campo- ha animado a la afición a cantar: “no quería que esto fuera triste, por eso quiero cantar con todos vosotros”. Así, la catalana que se marcha del club de su vida con 508 goles, ha puesto el broche de oro a su trayectoria en el Barça cantando “un dia de partit” con la afición; con la voz en todo lo más alto, igual que su despedida. EFE

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jgc/apa

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