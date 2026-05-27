Agentes de la UCO salen de la sede del PSOE tras 12 horas recabando información del 'caso Leire Díez'

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido de la sede del PSOE tras 12 horas recabando información del llamado 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) que indaga si hubo pagos desde el PSOE a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Efectivos policiales del grupo encargado de las pesquisas han abandonado la sede socialista, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, pasadas las 21.00 horas, tras unas doce horas en busca de documentación relativa al caso. Lo han hecho en vehículos camuflados con los cristales tintados.

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Los agentes han accedido poco antes de las 9.00 horas. Entre ellos, dos operativos de la UCO vestidos de paisano han entrado a media mañana por el garaje portando un ordenador y una mochila, según ha podido confirmar Europa Press sobre el terreno.

Todo ello en el día que se ha conocido que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en el seno de las mencionadas pesquisas.

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El juez instructor dirige la causa contra Díez, Cerdán, Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex 'número tres' del PSOE en el 'caso Koldo', e Ismael Oliver, que llegó a defender al exasesor ministerial Koldo García.

Las mismas fuentes indican que se les investiga por presuntos delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

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Respecto a la gerente del PSOE, el juez apunta a su indiciaria responsabilidad al menos como cómplice en la comisión de esos presuntos delitos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

UN VIOLINISTA, UN NUEVO AFILIADO Y HAMBURGUESAS PARA LA PRENSA

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A mediodía, mientras los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscaban información en la sede socialista, un violinista se ha acercado la entrada del cuartel general de los socialistas tocando la melodía del 'Titanic' en un violín, mientras una mujer le sostenía la partitura.

A lo largo de la mañana, varias personas se han acercado a Ferraz para increpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, gritando frases como 'Sánchez a prisión' o 'Marlaska, a la cárcel por prevaricador'.

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Sin embargo, no todos los espontáneos que han deambulado por los alrededores de Ferraz han cargado contra el Ejecutivo. Apenas una hora después de que la UCO accediera al interior, un hombre ha anunciado a los medios de comunicación que ha acudido a la sede socialista para "afiliarse" al partido.

Asimismo, pasadas las 13.30 horas, varias personas se han acercado a los periodistas que hacían guardia para repartir hamburguesas.

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