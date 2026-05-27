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Juez sitúa en días de reflexión de Sánchez el inicio de una trama contra causas del PSOE

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Madrid, 27 may (EFE).- El juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, sitúa en los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el inicio de las actividades de esta presunta "estructura criminal" que lideraría el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que Santos Cerdán encargó en abril de 2024 a la entonces militante del PSOE Leire Díez actuaciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, "gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia" de Sánchez.

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En su auto, al que ha tenido acceso EFE, Pedraz sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en una reunión mantenida en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de la carta que Sánchez había mandado a la ciudadanía diciendo que iba a tomarse unos días de reflexión, tras la investigación a su mujer, Begoña Gómez, en un juzgado madrileño, como recuerda el juez en su auto.

En esa reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el diputado Juan Manuel Serrano, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y varios miembros de la estructura orgánica del PSOE.

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A partir de aquel encuentro, según el magistrado, Santos Cerdán pasó presuntamente a liderar un grupo coordinado por Leire Díez, del que formaban parte el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Pérez Dolset, que empezó a desarrollar acciones para desestabilizar "causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno", en una actividad continuada y estructurada.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

Por ello, Pedraz ha ampliado la investigación que ya tenía abierta por presuntas mordidas contra Leire Díez y ha pasado a investigar en este procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al sospechar de pagos irregulares a la exmilitante socialista por sus supuestas maniobras, entre otros. EFE

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EFE

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