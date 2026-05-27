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Cultura descarta convertir el INAEM en entidad pública empresarial

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Madrid, 27 may (EFE).- El Ministerio de Cultura ha descartado transformar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en una Entidad Pública Empresarial (EPE), y apuesta por mejorar su actual fórmula de organismo autónomo, según han informado fuentes de este departamento.

"Dentro del proceso de escucha y diálogo llevado a cabo entre Ministerio de Cultura y el INAEM con los agentes sociales, se ha acordado apostar por la mejora del Organismo Autónomo, descartando así la forma jurídica de Entidad Pública Empresarial (EPE)", han señalado a EFE fuentes el Ministerio de Cultura.

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Un organismo autónomo de la administración es un ente público adscrito a un departamento, al que se le encomienda la prestación de servicios públicos o la gestión de determinadas competencias con independencia funcional, aunque bajo la dirección estratégica y el control de la administración de la que depende.

En un comunicado conjunto, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se han mostrado satisfechos por esta decisión, pues abandona la opción de Entidad Pública Empresarial planteada el pasado mes de febrero, un camino "que llevaba a una inaceptable mercantilización de la cultura. Este es un paso que consideramos imprescindible para por seguir negociando el mejor Estatuto posible para el INAEM".

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Hace más de un año, el Ministerio se comprometió a acometer la esperada reforma del INAEM de la mano de los agentes sociales y de las unidades producción para decidir la mejor fórmula para un organismo que seguiría siendo público cien por cien, con un estatuto único (el actual con 30 años de antigüedad ha quedado obsoleto).

La transformación integral del INAEM tiene como objetivo actualizar, optimizar y mejorar la estructura organizativa, de gestión y de personal de este organismo.

El primer paso de este proceso se dio en 2025 con la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, que ha asumido algunas de las funciones que anteriormente aglutinaba el INAEM, concretamente el fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo, gestionando las ayudas, premios y subvenciones dirigidas a estos sectores, así como la defensa del patrimonio y la coordinación con el sector. EFE

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EFE

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