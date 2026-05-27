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Identificados 119 migrantes en dos fábricas okupadas en Vitoria

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Vitoria, 27 may (EFE).- Un total de 119 personas, la mayoría migrantes, han sido identificados en un dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana por Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Local en dos fábricas abandonadas y posteriormente okupadas en el barrio de Adurtza de Vitoria.

El Departamento de Seguridad ha informado de que la operación ha comenzado a las seis de la mañana, cuando agentes de los citados cuerpos policiales han acudido a los pabellones de URSSA y EGA ubicados en la calle Campos de los Palacios de la capital alavesa.

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En el operativo, se ha identificado a quienes pernoctan en esas empresas. En total, se ha identificado a 119 personas: 116 de origen magrebí, 1 de procedencia europea y 2 de nacionalidad española, una de ellas es una menor de 17 años, que ha sido puesta a disposición de su progenitor.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar sus identidades y han trasladado a ocho de ellos, de entre 19 y 42 años, en cumplimiento de la Ley de Extranjería para comprobar su situación legal.

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Durante el dispositivo, la Ertzaintza ha localizado en posesión de uno de los identificados, de 32 años, una cartera con documentación de otra persona, y a otro de ellos, de 23 años, le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes.

Además, los agentes desplazados han localizado multitud de objetos entre ellos, varios ordenadores portátiles y teléfonos móviles, relojes, bolsos y bicicletas, cuya procedencia se está investigando.

Los pabellones de ambas fábricas están okupados desde 2024 por decenas de personas sin hogar que pernoctan en ellos, a pesar de que el Ayuntamiento de Vitoria ha enviado ya requerimientos a sus propietarios para que procedan a su desalojo y su limpieza al haberse convertido en "focos de suciedad y residuos" y ante el riesgo de derrumbe.

En las últimas semanas residentes en estas instalaciones han protagonizado incidentes con okupas del barrio "autogestionado" de Errekaleor, cuyas viviendas son de propiedad municipal.

Los altercados, en los que hubo varios heridos, se produjeron después de que personas procedentes de las fábricas abandonadas trataran de entrar a un piso vacío de Errekaleor.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, reconoció que estos episodios demuestran que los "okupas URSSA saben que tienen allí los días contados".

Por su parte, tras conocer el dispositivo el portavoz del PP el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo, ha pedido hoy que "se llegue hasta el final", que se desaloje lo que ha denominado como "un foco de delincuencia" y que se inicien la deportaciones de los identificados que tengan antecedentes o que estén en España en situación administrativa irregular.EFE

(foto)

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EFE

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