De la Rocha y Gualda comparecerán el 9 de junio en el Congreso para informar sobre Indra

Madrid, 27 may (EFE).- El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, comparecerán el 9 de junio ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre "las operaciones accionariales" de EM&E en Indra.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias este miércoles, la Mesa de la Comisión ha fijado esta nueva fecha después de que ambos no comparecieran el pasado 28 de abril, cuando fueron citados a petición del Grupo Popular, al considerar que el plazo concedido para preparar su intervención resultaba insuficiente.

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Tras aquella sesión, la Mesa de la comisión, con la asistencia únicamente de los representantes del PP, planteó como fechas alternativas para las comparecencias los días 19 y 26 de mayo.

Finalmente, ambas intervenciones se celebrarán el 9 de junio. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha confirmado la asistencia de ambos, según las mismas fuentes.

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Los comparecientes deberán informar sobre la posición mantenida ante las operaciones accionariales de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering) en Indra y sobre sus implicaciones para la gobernanza de la compañía tecnológica y de defensa, en la que la SEPI tiene más de un 25 % del capital.

En el caso de Manuel de la Rocha, será preguntado sobre "su participación en la valoración de posibles movimientos corporativos entre ambas compañías", según figura en el texto de la petición de comparecencia.

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A Gualda se le preguntará por su "posicionamiento ante los movimientos corporativos que se estuvieran valorando".

La comparecencia tendrá lugar en un momento de cambios en la cúpula directiva de Indra.

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En abril, Ángel Simón sustituyó a Ángel Escribano en la presidencia de la compañía y, posteriormente, el consejo designó a Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos, relevo que se hará efectivo el próximo 17 de junio.

La primera en intervenir será la presidenta de la SEPI, a partir de las 10:00 horas, seguida por Manuel de la Rocha, a las 12:00.

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En mayo, Ángel Escribano, copropietario de EM&E junto a su hermano Javier, vendió la participación del 14,3 % que mantenía en Indra. Además, Javier Escribano presentó su dimisión como consejero dominical de la compañía.

Antes de dimitir Escribano como presidente de Indra, EM&E envió una carta a los consejeros de Indra diciendo que desistían de la operación que negociaban con la tecnológica española.

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Lo hicieron después de que la SEPI comunicara a Indra que resolviera el conflicto de interés que existía. EFECOM