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Investigadores de Barcelona identifican una proteína que protege la fertilidad masculina con la edad: frena la pérdida de calidad del esperma

Un estudio en ratones revela que la sirtuina 7 (SIRT7) es clave para mantener la estabilidad del ADN en las células germinales masculinas

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Investigadores de Barcelona identifican una proteína clave en la protección de la fertilidad masculina con la edad. (Europa Press)
Investigadores de Barcelona identifican una proteína clave en la protección de la fertilidad masculina con la edad. (Europa Press)

Un equipo internacional de investigadores ha identificado una proteína clave en la protección de la fertilidad masculina con la edad. El hallazgo llega en un contexto de retraso en la paternidad y aumento de los problemas de fertilidad asociados a la pérdida de calidad del esperma. El estudio, realizado en ratones y publicado en la revista Nature Communications, sitúa a la sirtuina 7 (SIRT7) como un factor clave en el mantenimiento de la calidad de las células germinales masculinas y en la prevención del deterioro del material genético.

La investigación ha sido liderada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), con la colaboración de la Rutgers University. Según los autores, “la SIRT7 se expresa de manera elevada en etapas iniciales del desarrollo de las células germinales”, lo que apunta a su papel esencial en el mantenimiento de la producción de espermatozoides.

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Menor calidad espermática con la edad

Los experimentos en ratones muestran que la ausencia de SIRT7 tiene efectos claros sobre la fertilidad masculina. Los machos que carecían de esta proteína generaron aproximadamente la mitad de descendencia que los animales normales, y la diferencia se hizo más evidente con el paso de la edad.

A nivel de tejido, los análisis revelaron que un 45% de los testículos mutantes presentaban daño severo, frente al 22% observado en los controles. Además, en animales de entre 9 y 12 meses se detectó un aumento del deterioro testicular y una mayor pérdida de células germinales.

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Espermatocito (izquierda) y túbulo seminífero de ratón (derecha) visualizados por microscopia de alta resolución. (UAB)
Espermatocito (izquierda) y túbulo seminífero de ratón (derecha) visualizados por microscopia de alta resolución. (UAB)

En lo que respecta a la calidad del esperma, el estudio encontró mayores niveles de fragmentación del ADN. Aproximadamente un 15% de los espermatozoides en ratones envejecidos sin SIRT7 mostraban una morfología compatible con daño genético extremo.

Los investigadores destacan que la ausencia de SIRT7 no solo afecta al envejecimiento natural, sino que también incrementa la vulnerabilidad de las células germinales frente a agentes externos, como algunos fármacos utilizados en quimioterapia. En estos casos, las células sin SIRT7 sufren más daño genético y desaparecen más rápidamente, lo que refuerza su papel como mecanismo de protección.

Cómo actúa la proteína SIRT7

El estudio muestra que SIRT7 actúa como un regulador epigenético que protege la estructura del ADN dentro de las células reproductivas masculinas. En concreto, controla los niveles de un marcador llamado H3K36ac, implicado en la organización de la cromatina. En términos sencillos, este mecanismo funciona como un sistema que ayuda a mantener el ADN bien “ordenado” y protegido frente a errores o daños.

Cuando esta proteína funciona correctamente, ayuda a mantener el equilibrio de esta marca epigenética y protege la estabilidad del genoma. Sin embargo, su ausencia provoca una acumulación anómala de H3K36ac, lo que altera la estructura del ADN y aumenta su vulnerabilidad al daño.

Los espermatozoides no pueden atravesar los poros del hidrogel.
Una imagen de archivo de espermatozoides. (ZEISS)

“La SIRT7 limita los niveles de un marcador epigenético, la histona H3K36ac, y regula la accesibilidad de la cromatina”, explican los investigadores, quienes añaden que “la ausencia de SIRT7 provoca una pérdida prematura de espermatogonias y una mayor acumulación de daño en el genoma durante el envejecimiento o en respuesta a estrés ambiental”.

Una pieza clave en el envejecimiento reproductivo

Los autores señalan que este hallazgo podría ayudar a explicar parte del deterioro de la fertilidad masculina asociado a la edad, especialmente en contextos de paternidad tardía. “Esta investigación demuestra que la SIRT7 también es esencial en machos, lo que abre nuevas vías para entender la infertilidad masculina y desarrollar estrategias para preservar la salud reproductiva con la edad”, explica la investigadora Berta Vázquez.

El estudio también sugiere posibles aplicaciones futuras para proteger la fertilidad en pacientes sometidos a tratamientos como la quimioterapia, aunque los investigadores subrayan que aún se trata de resultados en modelos animales. En conjunto, los resultados abren una línea de investigación relevante sobre cómo preservar la fertilidad masculina frente al envejecimiento y el daño ambiental.

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