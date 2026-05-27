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Mónica García afirma que el éxito de la gestión del hantavirus no es suyo, es de España

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Madrid, 27 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recalcado este miércoles que el éxito del operativo por el brote de hantavirus del buque MV Hondius no ha sido "mérito suyo", sino de España, "por mucho que le pese al PP", que quería "desde el minuto uno que saliera mal".

"No es mérito mío, personal, no es mérito ni siquiera del Ministerio de Sanidad ni del Gobierno de España, únicamente es mérito del país del que ustedes no están orgullosos", ha replicado la ministra al PP durante su comparecencia en el pleno del Congreso, donde ha detallado la gestión del brote por parte del Ejecutivo.

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En su opinión, esta crisis sanitaria ha demostrado que España está preparada para afrontar las que vengan. "Ojalá la siguiente, que vendrá, no nos pille con dirigentes irresponsables que están en El Ventorro. Yo espero que la siguiente crisis, sea de la naturaleza que sea, no nos pille con ustedes en el Gobierno", le ha espetado.

Mónica García ha criticado que los populares no reconozcan el papel del Gobierno en el éxito del operativo que "desde el minuto uno querían que saliera mal".

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La ministra de Sanidad ha recalcado que todas y cada una de las decisiones se tomaron bajo criterios sanitarios y científicos de los expertos que, ha aclarado al PP, son los directores generales de Salud Pública autonómicos, el CCAES, la OMS, el ECDC e incluso los epidemiólogos de Países Bajos que subieron a bordo.

En este sentido, y frente a las críticas de varios grupos a que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se pronunciara sobre el hantavirus, la ministra ha querido agradecer al epidemiólogo su labor: "Muchas gracias por dar la cara en la covid, mil veces gracias", ha enfatizado.

También ha lamentado las continuas críticas que ha recibido ella misma, como la que le vertió la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, cuando dijo que "se licua" con el representante de la OMS.

"Puedo decir que no me licuo frente a genocidas, también que no me licuo frente a quienes atacan los intereses de España. Puedo decir también con todo el orgullo y con la cabeza bien alta que no me licuo frente a Quirón, me licuo frente a los organismos internacionales, a los que admiro", ha zanjado.

Además, y ante los reproches de Vox y Junts por haber decidido acercar el buque a Canarias, la responsable de Sanidad ha apelado a la humanidad y a la legalidad que asistía al Gobierno para ello.

"Hubieran abandonado a los españoles, su prioridad nacional, ¿dónde está?", ha recriminado a Vox. EFE

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EFE

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