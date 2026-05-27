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Fundación del comparsista gaditano Juan Carlos Aragón defiende que este cumplió su condena

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Cádiz, 27 may (EFE).- La Fundación Juan Carlos Aragón ha defendido que el autor gaditano de carnaval "cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida" tras la polémica generada por la difusión de una sentencia de 2010 por maltrato a su expareja Francisca Pino, que ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a suspender homenajes y retirar los honores que tenía vinculados.

En un comunicado firmado este miércoles por la presidenta de la Fundación, su viuda Luisa Tejonero, la entidad sostiene que es "absolutamente incierto" que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación con Aragón y subraya que la propia denunciante pidió en distintas ocasiones que no se ejecutara la orden de alejamiento y que se archivara la causa judicial.

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La controversia se desencadenó después de que la exmujer del autor entregara el pasado sábado la sentencia condenatoria dictada contra Aragón, fallecido en 2019, y relatara episodios de violencia sufridos durante la relación.

Tras ello, el Ayuntamiento de Cádiz anunció la suspensión de cualquier homenaje institucional y la retirada de honores concedidos al autor, una de las figuras más influyentes del carnaval gaditano contemporáneo.

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En su comunicado, la Fundación recuerda que el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana dejó sin efecto en 2008 la orden de alejamiento después de que Francisca Pino manifestara que deseaba "cerrar todo este asunto" y que la medida era "desproporcionada" porque nunca dejaron de convivir.

Asimismo, señala que en el acto de notificación de la sentencia condenatoria la denunciante expresó que estaba viviendo con Aragón y que no quería que se ejecutara la pena de alejamiento, una postura que reiteró posteriormente al ser consultada sobre la petición de indulto.

La Fundación añade que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y asegura que Francisca Pino acudió a homenajes y actuaciones vinculadas al autor sin mostrar reparos públicos.

También afirma que intercambiaron mensajes hasta pocas semanas antes de la muerte de Aragón.

El texto considera "sorprendente" que la sentencia se haya hecho pública más de 15 años después de la condena y más de 20 desde los hechos denunciados.

La entidad defiende además el principio de reinserción social y sostiene que Aragón "no volvió a cometer delito en su vida" y que "la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad".

En la parte final del comunicado, la Fundación advierte contra lo que considera una "'damnatio memoriae'" (práctica del imperio romano para borrar la memoria de alguien considerado indigno) del autor y diferencia entre el recuerdo legítimo de unos hechos y el "escarnio" o el "señalamiento constante" de una persona fallecida.

Está previsto que el Ayuntamiento de Cádiz apruebe mañana en pleno una moción para retirarle todos los honores a Aragón, incluida la estrella que se ha colocado ante el Teatro Falla y que se iba a inaugurar el pasado domingo, y para instar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón que cambie de denominación. EFE

pec/vg/ram

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EFE

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