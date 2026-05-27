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Mensik gana a Navone tras una batalla épica

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París, 27 may (EFE).- Tendido en el suelo por el extenuante calor y por una lesión en la pierna que lo dejó cojo en el desempate, el checo Jakub Mensik, vigésimo séptimo jugador del mundo, tuvo que llegar hasta la séptima bola de partido para tumbar al argentino Mariano Navone, trigésimo octavo, en una batalla épica que duró 4 horas y 41 minutos.

En un súper desempate que llegó hasta los 13 puntos, Mensik venció en cinco sets, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11), la resistencia del argentino, quien se queda fuera en segunda ronda del Roland Garros, sin poder igualar la participación de 2025. EFE

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