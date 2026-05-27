La Policía Nacional refuerza la colaboración público-privada en la lucha contra la financiación del terrorismo

La Policía Nacional ha organizado este miércoles en Madrid el 'III Congreso Nacional de Colaboración Público-Privada en la Lucha contra la Financiación del Terrorismo y los Radicalismos', un encuentro destinado a reforzar los vínculos entre el sector público y las entidades para continuar la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos "ilícitos".

La jornada, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, ha sido impulsada por la Comisaría General de Información con la colaboración de la asociación de bancos minoristas y cajas de ahorros, la Asociación Española de Banca, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, y patrocinada por TRM Labs.

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El comisario general de Información de la Policía Nacional, Javier Antonio Susín Bercero, ha inaugurado la jornada acompañado por la directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, y el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Pedro Comín Rodríguez.

Durante el encuentro, todos ellos han subrayado que la colaboración entre las distintas entidades es "fundamental para la prevención de la problemática tratada" y han analizado temáticas como la "financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la financiación del terrorismo y sanciones internacionales y la carrera por el cumplimiento en criptoactivos".

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Como principal novedad respecto a ediciones anteriores, los expertos han abordado las "nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI)". Según han detallado en el comunicado, este concepto engloba las "amenazas híbridas, criminalidad proxy y aquellas organizaciones con capacidad de penetrar en los tejidos político, económico, social, tecnológico, ecológico y social".