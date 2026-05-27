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Elfyn Evans defiende el liderato en el Rally de Japón

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Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El Campeonato del Mundo de rallys 2026 se reanuda entre este jueves y el domingo con la séptima prueba del curso, el Rally de Japón, en el que defiende el liderato el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

Elfyn Evans, que ganó el Rally de Japón con Toyota tanto en 2023 como en 2024, cuenta con una ventaja de 12 puntos sobre su rival más cercano, su compañero de equipo japonés Takamoto Katsuta, que regresa a las carreteras de su país tras lograr sus dos primeras victorias en el Mundial a principios de esta temporada, en Kenia y Croacia. Su objetivo será sumar otro podio al que consiguió en el Rally de Japón en 2022.

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El sueco Oliver Solberg es tercero en el campeonato, a 31 puntos del líder, tras haber comenzado este año con victoria en el Rally de Montecarlo. Participa en el Rally de Japón con un vehículo Rally1 por primera vez, tras haber ganado su categoría con el GR Yaris Rally2 en 2025, recuerda su equipo.

Tras ganar cinco de las seis primeras carreras, Toyota lidera el campeonato de constructores con 93 puntos de ventaja sobre Hyundai y cuenta con sus cinco pilotos entre los seis primeros puestos de la clasificación del campeonato de pilotos.

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El Rally de Japón se adelanta de su fecha habitual en noviembre a mayo para disputar la séptima prueba de la temporada. Con sede en la ciudad de Toyota y sus alrededores, en las prefecturas japonesas de Aichi y Gifu, esta prueba es una de las más singulares y técnicamente exigentes del Mundial.

Está dividido en veinte especiales que suman 302,82 km contrarreloj de asfalto puro por carreteras de montaña estrechas, sinuosas y flanqueadas por barreras, pronunciados desniveles y un denso bosque. EFE

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