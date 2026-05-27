El rechace de Batalla, la dificultad ofensiva del Rayo y el peso de la final

Leipzig, 28 may (EFE).- El Rayo Vallecano revivió la frustración y la decepción en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, entre los contrastes del portero Augusto Batalla, señalado en su despeje del primer gol y salvador después ante Mateta; las dificultades ofensivas del equipo, sin una sola ocasión clara, y entre el peso y la presión de un encuentro tan decisivo.

Batalla (4): El portero argentino, crucial en todo el recorrido del Rayo Vallecano, falló en el despeje del 1-0. Sus dos manos al zurdazo desde lejos de Adam Wharton solventaron el remate en primera instancia, pero originaron un rechace definitivo, que Mateta empujó a la red. Era el minuto 50. Sintió alivio después, cuando Yeremy golpeó los dos palos en un lanzamiento de falta directo. Luego se rehízo y salvó el 2-0 ante Mateta.

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Ratiu (4): El lateral derecho sufrió con la segunda parte de Yemery Pino, que irrumpió, desbordó y complicó al Rayo Vallecano por el sector izquierdo del ataque del Crystal Palace. Tampoco surgió apenas en ataque.

Lejeune (7): Jerarquía y solvencia. El central maneja los tiempos, los espacios y los momentos. Oportuno al cruce, en el minuto 47. De lo mejor del Rayo en la final. Lo intentó en el minuto 80 con un disparo demasiado cruzado. Fuera.

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Pathe Ciss (4): Minuto 20. Un resbalón cuando Yeremy Pino corría al desmarque lanzada de Adam Wharton lo puso en un aprieto. Su falta posterior, el único recurso para frenarlo, lo expuso a la tarjeta roja. Sólo fue amarilla. Inseguro en el primer tramo del encuentro. Central hasta el minuto 62, después adelantó su posición al medio campo.

Pep Chavarría (5): Como su equipo, creció en el tramo final, cuando logró subir como suele por la banda izquierda. Sus centros pusieron en aprietos a la defensa del Crystal Palace.

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Oscar Valentín (5): El capitán disputó su partido 50 de la temporada. Le faltó creación, como a todo su equipo, ante una final. Salvó el 2-0 tras el golpeo de falta de Yeremy Pino a los dos palos, pero perdió el duelo en el medio campo contra Adam Wharton y Daichi Kamada.

Unai López (5): Su derechazo desde fuera del área, en el minuto 39, fue la mejor ocasión del primer tiempo del Rayo. Salió fuera. Fue amonestado en el minuto 49. En la segunda parte sufrió, en el crecimiento de los dos medios centros del Palace, Wharton y Kamada, que se hicieron con el control del juego.

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De Frutos (4): Desde la banda derecha, apenas pudo desbordar por su lado a la defensa del Crystal Palace. Lejos del nivel habitual, como casi todo su equipo, sin ocasiones ni opciones sobre el marco del conjunto londinense. Sólo estuvo cerca en un pase atrás de Álvaro García, repelido antes por un defensa, cuando se acercaba al remate. Fue sustituido en el minuto 70 por Camello.

Isi Palazón (5): Amonestado desde el minuto 23, al cortar un contragolpe, no logró entrar en juego como suele. De enlace con la delantera, creció desde la hora de encuentro. Lo necesitaba el Rayo. Su pase a Álvaro García ya en el 67 supuso un impulso para el bloque de Íñigo Pérez. Tuvo una ocasión en un lanzamiento desviado de falta. Fue sustituido en el minuto 77 por Ilias Akhomach.

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Álvaro García (4): Tampoco encontró su nivel en ataque, dentro de las dificultades generales de su equipo para atacar, hasta el minuto 67, cuando logró su primera irrupción por el extremo izquierdo. Su centro lo repelió Lacroix. Fue amonestado en el minuto 62 y cambiado en el 70, cuando entró ‘Pacha’ Espino en su lugar.

Alemao (5): Apenas sin ocasiones, su único remate de todo el encuentro, en el minuto 25, se marchó fuera. Desasistido casi todo el partido, tanto en el primer tiempo como el segundo, sin más opción de rematar sobre el marco rival hasta los instantes finales, cuando probó a la media vuelta. Lo lanzó fuera.

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Pedro Díaz (6): Con 1-0 en contra, Íñigo Pérez le dio recorrido para la última media hora en sustitución de Unai López. Solvente. Lanzó el último tiro del Rayo, fuera.

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Nobel Mendy (6): Entró en el minuto 62 en sustitución de Oscar Valentín para incrustarse en la defensa y adelantar al medio campo a Pathe Ciss. Fue amonestado en el tramo final. También salvó al equipo del 2-0 en un contragolpe.

‘Pacha’ Espino (5): En la segunda tanda de cambios, en el minuto 70, apareció en el lugar de Álvaro García. Su entrada le dio aire al equipo.

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Sergio Camello (5): El goleador más visible de las últimas semanas del Rayo, con cinco goles en los ocho encuentros más recientes, irrumpió en el encuentro para jugar de media punta, en segunda línea. Buscó el empate con un remate alto desde el borde del área en el tramo final.

Ilias Akhomach (s.c.): Recién recuperado de una lesión, el extremo no pudo salir desde la alineación inicial. Ya por el minuto 78, entró al terreno de juego a la búsqueda del empate.

EFE

id/apa