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La derrota del Rayo, en 3 instantes

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Leipzig, 28 may (EFE).-

Minuto 45 y 57 segundos.

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El remate de Mitchell y el susto de Batalla

La mejor ocasión de la primera parte fue del Crystal Palace. Al ritmo de la precisión, la visión y el fútbol de Adam Wharton, su centro cruzado al área lo remachó el lateral Tyrick Mitchell solo dentro del área, entre Pathe Ciss y Florian Lejeune, pero su testarazo se fue demasiado cruzado ante la estirada de Augusto Batalla. Una inmejorable oportunidad.

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Minuto 50 y 4 segundos.

El rechace de Batalla y el gol definitivo de Mateta.

El Crystal Palace golpeó al inicio de la segunda parte. Demasiado recorrido le dio el Rayo a Adam Wharton, que avanzó sin oposición para conectar el zurdazo que fue el origen de todo en el 1-0. No estuvo acertado Batalla, cuyo despeje con las dos manos, demasiado centrado, lo remacho Jean-Phillipe Mateta, que sólo tuvo que poner el pie. Una concesión, un gol en contra, un detalle de lo que decantan las finales europeas.

Minuto 55 y 8 segundos.

Los postes salvan al Rayo.

Una falta al borde del área a favor del Crystal Palace puso al Rayo Vallecano ante el abismo apenas cinco minutos después. El lanzamiento por encima de la barrera, con la derecha, fue casi perfecto de Yeremy Pino. No alcanzó Batalla, al que salvó la carambola del balón de un poste a otro, repelido por los dos palos, cuando el equipo madrileño peor se sentía, sin asumir ni recomponerse entonces al 1-0 encajado instantes antes. EFE

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