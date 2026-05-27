Espana agencias

83-88. El Baskonia hurga en la herida del Real Madrid y ya mira a la segunda plaza

Guardar
Google icon

Pedro Martín López

Madrid, 27 may (EFE).- El Kosner Baskonia derrotó este miércoles por 83-88 al Real Madrid, aún con la resaca de la final europea perdida, en el Movistar Arena, gracias a un recital tardío del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, para situarse, con 24 victorias, en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Endesa a falta sólo de una jornada.

PUBLICIDAD

En un choque igualado hasta el final, la enorme calidad del Luwawu-Cabarrot decantó la balanza a favor de los azulgranas con diez puntos consecutivos en los últimos dos minutos, asestando la cuarta derrota seguida de los blancos en la competición.

Lejos de reproches, la afición 'merengue' recibió entre aplausos al equipo y a Sergio Scariolo tras la derrota en la final de la Euroliga el pasado domingo ante el Olympiacos, en una imagen bien diferente a la vivida por el técnico italiano en el mes de febrero, cuando se cayó en Copa, precisamente ante los vitorianos.

PUBLICIDAD

Además, parte de la grada realizó cánticos en contra de la Euroliga y mostró una pancarta con el mensaje: "Gracias, equipo. Vamos juntos a por la Liga".

Con el liderato ya amarrado, el aliciente local estuvo en el debut del turco Omer Yurtseven, único pívot puro actual de la plantilla.

Lo hizo como titular, y el Real Madrid, sin Deck ni Feliz, buscó situaciones dentro para él. Aún tímido en ataque, el turco mostró sus buenas dotes combinativas para que el equipo encontrase varios tiros liberados desde el 6,75.

Pareció la premisa a seguir en ambos conjuntos, que convirtieron el primer cuarto en una oda ofensiva desde el triple, que se cerró en 5/8 para los locales y en 5/10 para los visitantes, para un espléndido marcador de 29-26 (min.10).

La fluidez de los diez primeros minutos se cortó en los siguientes. El Madrid se obcecó en algunas decisiones arbitrales a la vez que Trey Lyles mostraba su incomodidad al no encontrar el aro. Por su parte, el Baskonia se contagió del ritmo plomizo del encuentro y no aprovechó para hacer mella en el marcador, 41-35 (min.18).

Sí lo hizo en los últimos minutos gracias a la verticalidad de Kobi Simmons y al acierto de Eugene Omoruyi, el mejor de los vitorianos en la primera mitad con 11 puntos, sólo uno menos que el croata Mario Hezonja, del Real Madrid, 46-42 (min.20).

El descanso sentó mejor a los vitorianos, que castigaron las pérdidas en ataque y el mal balance defensivo de los locales y voltearon el marcador gracias a la inspiración exterior de Trent Forrest y un parcial de salida de 10-0, 46-52 (min.23).

Los de Scariolo reaccionaron espoleados por la experiencia del trío Campazzo-Llull-Hezonja, éste último especialmente acertado, con más actividad atrás y más entrega en el rebote ofensivo para, con un par de triples de David Krämer, volver a liderar en el luminoso al final del tercer acto, 66-64 (min.30).

La remontada no intimidó a los de Paolo Galbiati, que desarbolaron al Madrid con una gran defensa zonal y penalizando, una vez más, el balance defensivo de los blancos por medio de Omoruyi, 68-75 (min.34).

Un tiempo muerto de Scariolo volvió a levantar el ánimo de los suyos con un crecido Krämer, que obligaba a Galbiati a pedir un tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el final (75-75).

En un prolongado intercambio de canastas, el Baskonia cedió galones a al galo Luwawu-Cabarrot, que encestó diez puntos consecutivos en varias acciones de muchísima calidad para amarrar el triunfo visitante y provocar la quinta derrota seguida del Real Madrid en Liga Endesa.

- Ficha técnica:

83 - Real Madrid (29+17+20+17): Campazzo (8), Llull (8), Hezonja (21), Okeke (13) y Yurtseven (5) -cinco inicial-, Lyles (5), Krämer (13), Abalde (2), Procida (-), Maledon (4) y Almansa (5).

88 - Kosner Baskonia (26+16+22+24): Forrest (15), Villar (4), Radzevicius (6), Kurucs (6) y Edwards (2) -cinco inicial-, Diakite (5), Simmons (9), Villar (4), Omoruyi (17), Sedekerskis (-), Luwawu-Cabarrot (21), Spagnolo (3) y Frisch (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña e Iyán González. Señalaron una falta técnica a Sergio Scariolo (min.12) y Facundo Campazzo (min.18), del Real Madrid .

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.545 espectadores. Se homenajeó al equipo cadete del Real Madrid, reciente campeón de España, antes del inicio. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Valentín: “Es una pena no darle una alegría a nuestra gente”

Infobae

Mateta: "Es nuestra primera vez en Europa y lo hemos conseguido"

Infobae

El Rayo Vallecano, sin el trofeo de Liga Conferencia y sin clasificación para Liga Europa

Infobae

Vallecas aplaude el esfuerzo del Rayo, derrotado en su primera final en 102 años

Infobae

Trejo: “Duele una barbaridad”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan