El Rayo Vallecano, sin el trofeo de Liga Conferencia y sin clasificación para Liga Europa

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- La derrota de este miércoles en la final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace (1-0) en el Red Bull Arena de Leipzig deja al Rayo Vallecano sin el trofeo de campeón y también sin la clasificación para la Liga Europa de la próxima temporada.

El equipo madrileño, tras perder con el conjunto inglés, no pudo culminar ninguno de los dos retos que se había propuesto en este final de temporada, ya que en la última jornada de la Liga española, pese a ganar al Alavés, no pudo subir una posición en la clasificación quedándose octavo, fuera de zona europea, y la derrota en la Liga Conferencia le priva de repetir participación continental el próximo curso. EFE

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