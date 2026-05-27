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Mateta: "Es nuestra primera vez en Europa y lo hemos conseguido"

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Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Jean-Philippe Mateta, autor del gol de la victoria del Crystal Palace sobre el Rayo Vallecano en la final de la Liga Cobferencia, dijo este miércoles que

«Me siento genial. Lo hemos conseguido. Es nuestra primera vez en Europa y lo hemos conseguido. Ahora solo quiero celebrarlo", dijo Mateta a TNT Sports.

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"Lo hemos dado todo. Ya os había hablado de la intensidad con la que (los jugadores del Rayo) iban a salir y ahora mismo estoy cansado, lo he dado todo. Por eso hemos ganado hoy", agregó.

"Siempre estoy con la afición. Me han apoyado mucho como jugador. Siempre están a nuestro lado. También lo hemos hecho por ellos", indicó un exultante Mateta sobre el césped nada más acabar el partido. EFE

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