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Una pasajera herida en 2021 tras una explosión en un autobús urbano en Orense será indemnizada en 63.179,93 euros

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La Audiencia Provincial de Orense ha condenado a Autobuses Urbanos de Orense, así como a una compañía de seguros a indemnizar solidariamente en 63.179,93 euros a una pasajera que resultó herida en el año 2021, tras producirse una explosión en el interior de un bus urbano en la ciudad.

En concreto, el Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la representación de la afectada contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Orense, que condenaba únicamente a la compañía aseguradora a abonar la cantidad de 1.204'81 euros --condena que se mantiene--, y absolvía a la empresa municipal.

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Esta vez, la Audiencia Provincial ha considerado que los daños sufridos por la demandante "son consecuencia de un hecho de la circulación", recalcando que el suceso ocurrió tras la "rotura o fallo" de una pieza del mecanismo del vehículo, que "no eximirá de responsabilidad al causante del daño".

Asimismo, la Sala ha subrayado que "existe un nexo causal" entre la explosión derivada de la rotura del manguito y las lesiones padecidas por la perjudicada, al indicar que la "estampida" del resto de pasajeros "no habría tenido lugar si no se hubiese producido la citada explosión".

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En concreto, según se recoge en la sentencia, el 5 de julio de 2021, mientras la demandante viajaba a bordo de un autobús urbano, tuvo lugar una fuerte explosión en la parte trasera del vehículo, cayendo sobre su cabeza una pieza del techo, rompiéndole las gafas y provocando la "estampida general" del resto de pasajeros, los cuales "se abalanzaron sobre ella, dejándola tendida en el suelo" para salir del vehículo, "ocasionándole múltiples golpes".

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