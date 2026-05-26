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Polémica sobre participación israelí llega al Campeonato Europeo de Obstáculos en Irun

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San Sebastián, 26 may (EFE).- La polémica sobre la participación de equipos de Israel en eventos deportivos ha llegado a la localidad guipuzcoana de Irun, que tiene previsto acoger desde este jueves la novena edición del Campeonato de Europa de Carrera de Obstáculos (OCR), en el que se ha anunciado la participación de 2.573 atletas de 28 países.

El colectivo BDZ Euskal Herria (Boikot, Desinbertsioak, Zigorrak/ Boicot, Desinversiones y Sanciones) ha denunciado en redes sociales que "la entidad sionista de Israel" va a participar en esta competición y ha exigido a la European Obstacle Sports Federation que excluya a los deportistas de esa país de la competición.

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Además, ha pedido al Ayuntamiento de Irun y a la Diputación de Gipuzkoa que retiren su apoyo y patrocinio a este campeonato, que finalizará el domingo 31, y que "dejen de ser cómplices del blanqueo de la imagen del ejército genocida de Israel".

BDZ señala que, según "un documento oficial de la competición", los equipos Israel Elite e Israel Youth tomarán parte en el campeonato el día 31.

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Reiteran que el boicot a Israel "no es contra personas concretas", sino que lo realizan contra "todo evento o proyecto llevado a cabo bajo el patrocinio/auspicio de, o en colaboración con, o con financiación de un organismo oficial israelí, o con una institución cómplice".

Recuerda que, "como ya ocurrió" en San Sebastián hace un año con el campeonato de Surf Basque Country Junior Pro, que no llegó a disputarse, "esta noticia llega en un contexto de genocidio continuado contra el pueblo palestino, que se viene perpetrando ininterrumpidamente desde hace más de 78 años".

A esta situación suman "la infame represión sufrida por las compañeras de la Global Sumud Flotilla a su llegada al aeropuerto de Loiu, que evidencia, una vez más, la cínica posición de las instituciones vascas en contra de la voluntad de su pueblo, tantas veces expresada en las calles". EFE

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EFE

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