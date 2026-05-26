Mejora la evolución del incendio de Doñana, que mantiene un amplio dispositivo

Huelva, 26 may (EFE).- El incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, presenta a primera hora de la tarde una "mejor evolución" que esta mañana gracias a las tareas del amplio dispositivo tanto aéreo como terrestre que trabaja en la zona.

Según han informado a EFE desde Infoca en la zona, "queda poco humo", se espera poder darlo por estabilizado "lo antes posible" y no se descarta que pueda ser esta misma tarde.

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Han insistido en que el incendio "está confinado".

En el lugar del siniestro trabajaban esta tarde 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, así como agentes medioambientales y celadores, apoyados por siete autobombas.

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Por aire permanecen activos tres helicópteros pesados y dos semipesados, dos aviones anfibios ligeros, dos anfibios pesados y un avión de coordinación.

El incendio se declaró el pasado domingo a las 18.00 horas y desde entonces se mantiene en la zona un amplio dispositivo; pese a que se confiaba en darlo por estabilizado esa misma noche o a primera hora del lunes, el viento y las dificultades del terreno, entre dunas y marismas, lo han complicado.

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Desde la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) han indicado que el fuego está afectando a unas 400 hectáreas de dunas y corrales de Marismillas, "en el corazón" del Parque Nacional de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad". EFE

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