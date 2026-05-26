Espana agencias

Cantabria activa la alerta roja por calor

Guardar
Google icon

Santander, 26 may (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha activado la alerta roja por calor en la costa cántabra, los valles interiores y Valle de Villaverde, mientras que mantiene la naranja en Liébana, según ha informado el Ejecutivo regional.

La Agencia Estatal de Meteorología informa que, pasadas las 14.00 horas, se han registrado 34,5 grados en la estación que tiene en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, mientras que en Torrelavega los termómetros llegan a los 33,7, 33,5 grados en Castro-Urdiales, 33 en Ramales de la Victoria y 32,6 en Bárcena de Cicero.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha activado la alerta roja por la continuidad de estas temperaturas y ha recomendado evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 12.00 y las 17.00 horas.

Desde la Consejería de Salud se recomienda hidratarse suficientemente con agua, evitando bebidas alcohólicas y azucaradas para calmar la sed, y no esperar a tener sed para beber.

PUBLICIDAD

También se pide el uso de ropa holgada, ligera y de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, así como llevar gorro, gafas de sol y crema protectora.

El Gobierno de Cantabria solicita a la población que permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, así como reducir la actividad física y evitar hacer ejercicio al aire libre en las horas centrales del día.EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canarias retoca su himno para incluir a La Graciosa

Infobae

Cultura declarará inexportable un documento a subasta firmado por Cervantes

Infobae

Mejora la evolución del incendio de Doñana, que mantiene un amplio dispositivo

Infobae

Nahan Niaré, pívot francesa, renueva por una temporada con el Cadí La Seu

Infobae

Fuente Vaqueros (Granada) celebra medio siglo del primer '5 a las 5' en honor a Lorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

ERC pide que Zapatero dé "todas las explicaciones" pero recela de los informes policiales

González, Aznar, Zapatero y Rajoy, invitados por el Congreso al acto institucional con el Papa León XIV

El Ejército de Tierra prueba la integración del dron Seeker en sus sistemas de control y el mortero Dual-EIMOS

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

ECONOMÍA

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

Los trabajadores de la banca protestan frente al Banco de España por los incentivos ligados a ventas y el “control diario y absoluto” a los empleados

Qué es el ‘indicador Cenicienta’: el índice que ha lanzado una señal de alerta sobre la inflación en España, Estados Unidos y Alemania

DEPORTES

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid