Cantabria activa la alerta roja por calor

Santander, 26 may (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha activado la alerta roja por calor en la costa cántabra, los valles interiores y Valle de Villaverde, mientras que mantiene la naranja en Liébana, según ha informado el Ejecutivo regional.

La Agencia Estatal de Meteorología informa que, pasadas las 14.00 horas, se han registrado 34,5 grados en la estación que tiene en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, mientras que en Torrelavega los termómetros llegan a los 33,7, 33,5 grados en Castro-Urdiales, 33 en Ramales de la Victoria y 32,6 en Bárcena de Cicero.

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En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha activado la alerta roja por la continuidad de estas temperaturas y ha recomendado evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 12.00 y las 17.00 horas.

Desde la Consejería de Salud se recomienda hidratarse suficientemente con agua, evitando bebidas alcohólicas y azucaradas para calmar la sed, y no esperar a tener sed para beber.

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También se pide el uso de ropa holgada, ligera y de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, así como llevar gorro, gafas de sol y crema protectora.

El Gobierno de Cantabria solicita a la población que permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, así como reducir la actividad física y evitar hacer ejercicio al aire libre en las horas centrales del día.EFE

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