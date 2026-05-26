Generalitat y Estado coordinan sus teléfonos para atender a víctimas de violencia machista

Barcelona, 26 may (EFE).- El Govern de Cataluña ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración contra la violencia machista entre la Generalitat y el Estado que permitirá coordinar la atención telefónica para mejorar la respuesta que se da en estos casos.

En virtud de este acuerdo, las llamadas que se reciban en Cataluña a través de la línea estatal 016 se derivará al teléfono catalán 900 900 120.

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Las llamadas que requieran una respuesta urgente se derivarán de manera inmediata al teléfono de emergencias 112.

En el caso de que las llamadas al 900 900 120 se hagan desde fuera de Cataluña, el servicio catalán las derivará al 016 para que sean atendidas desde la línea estatal que corresponda.

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En un comunicado, el Ejecutivo catalán ha explicado que esta medida redundará en una mejor coordinación entre los servicios estatal y autonómico "para garantizar una atención más ágil, eficiente, accesible y cercana" a las mujeres y a la ciudadanía.

Tanto la línea 900 900 120 como el 016 atienden las peticiones relacionadas con cualquier forma de violencia contra las mujeres, son gratuitos y ofrecen atención de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año. EFE

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