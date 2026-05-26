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El paraguayo Vallejo hace historia superando una ronda en Roland Garros

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París, 26 may (EFE).- El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo hizo historia este martes clasificándose para la segunda ronda de Roland Garros, tras la retirada del británico Cameron Norrie, vigésimo favorito, cuando perdía 7-6(7), 2-0.7

Apenas se habían jugado 1 hora y 18 minutos cuando los problemas físicos de los que venía quejándose el británico le llevaron a tirar la toalla, dejando el camino libre para el paraguayo, debutante en un Grand Slam.

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Actual 71 del ránking, fruto de su gran gira sobre arcilla, Delgado sigue la estela dejada por sus compatriotas Víctor Pecci, Ramón Delgado y Rossana de los Ríos, que han dejado su huella en el torneo de tierra batida de la capital francesa.

El tenista de 22 años se medirá contra otra de las sorpresas del torneo, el francés Moïse Kouame, de 17 años, invitado por los organizadores, 318 del ránking que como Vallejo ha dado un salto esta temporada y que superó enrimera ronda al croata Marin Cilic, 20 años mayor y ganador del Abierto de Estados Unidos de 2014.

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Vallejo, que fue número 1 de la categoría júnior y que en marzo pasado se convirtió en el tercer paraguayo que ingresaba en el top-100 (tras Francisco González, Pecci y Delgado), ha ganado esta temporada los torneos de Itajai y Concepción y alcanzó la final de Brasilia y, más recientemente de Valencia, que perdió el pasado fin de semana contra el serbio Miomir Kecmanovic en tres sets.

Pero fue la tercera ronda que alcanzó en el Masters 1.000 de Madrid lo que le impulsó en el ránking. EFE

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