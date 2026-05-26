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Manolo Solo es un 'hater' en el drama 'A la cara': "Tras el odio en redes solo hay miedo"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 26 may (EFE).- En la película 'A la cara' una famosa presentadora conoce a su 'odiador' ('hater') y acaban desarrollando una extraña convivencia, un salto al vacío argumental que aterriza con éxito de la mano de las interpretaciones de Sonia Almarcha y Manolo Solo, que aseguran a EFE que "tras el odio en redes solo puede haber miedo".

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La cinta, que llega a los cines este viernes 29 de mayo, cuenta con un guión muy pulido para conseguir que una situación a priori inverosímil resulte creíble, ha dicho a EFE su director, Javier Marco, quien ganó un Goya en 2021 por un cortometraje homónimo con los mismos protagonistas.

Si entonces la acción se centraba en el momento en el que se producía un encuentro cara a cara entre una víctima del odio en redes y su verdugo, ahora el director y la guionista Belén Sánchez-Arévalo -ambos firmaron ya 'Josefina' en 2021- han imaginado cómo podrían contextualizar el pasado y el futuro de ese tenso encuentro.

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Así, en esta película profundizan en las motivaciones de dos personajes unidos por la culpa que descubrirán que pese a tener una situación profesional y social totalmente diferente -él trabaja en el mantenimiento de un campo de golf- tienen el común su egoísmo y su incomunicación con sus respectivas hijas, lo que desemboca en hechos dramáticos.

Pedro (Manolo Solo) es un hombre hosco y amargado que se encuentra con que una de las supuestas interesadas en la habitación que alquila es una famosa presentadora de televisión que quiere escuchar de su boca un brutal mensaje que le ha escrito en internet.

Para ello ha usado las redes sociales, que para el actor dan "un poco de pavor", porque pueden servir como "vehículos para que el odio y la mentira campen a sus anchas con intereses concretos, no sólo por automatismos puntuales y viscerales momentáneos, sino siguiendo corrientes organizadas".

El actor de 'Una quinta portuguesa' o 'Cerrar los ojos' cree que su personaje en esta película "es una persona que se desprecia profundamente y está en un proceso de involución, muy alimentado por su fracaso en la paternidad, que arrastra como culpa. Por eso es una bomba de relojería que puede explotar por cualquier sitio".

"Sigo atando cabos, y pienso que cuando se entera de que la hija de la presentadora se ha intentado suicidar, despierta el odio que tiene contra sí mismo", reflexiona el actor.

Un odio que acaba por unir su destino al de Lina, interpretada por Sonia Almarcha, una mujer que se defiende del circo mediático que la rodea, pero "cuando logras llegar a lo que es ella, ves a una persona muy herida por la culpa", explica la actriz.

"Yo soy madre, y si estuviera en una situación como la suya creo que sería capaz de hacer lo mismo", remarca Almarcha ('Yo no moriré de amor' o 'El buen patrón') sobre la extraña huida de la realidad que emprende su personaje y que le lleva a convivir con su odiador.

Respecto a los insultos en redes, cree que "es terrible lo que pasa a veces con las personas conocidas o más expuestas", ya que "en el momento en que empiezan los insultos acaba cualquier tipo de diálogo", añade la actriz.

"Detrás de ese odio solo puede haber mucho miedo. ¿A qué le tienes tanto miedo para hacer eso?", pregunta Almarcha a los 'haters', cuyo anonimato, como remarca por su parte Solo, "protege en cierto sentido el odio y la agresividad, que se multiplica y progresa en una escala espacial".

Para preparar su duelo actoral, los dos actores relatan que hicieron un importante trabajo de pulido previo. "Repasamos cada secuencia y los diálogos para ser muy finos, ver lo que sobraba o faltaba para entender esa relación tan marciana y al mismo tiempo totalmente creíble", remarca Almarcha, que recuerda que ha trabajado con Solo ya en siete ocasiones, entre cine, televisión y teatro.

"Nunca hemos hecho dos personajes que se lleven bien. Nos sale muy bien pelearnos y luego nos llevamos muy bien personalmente", subraya la actriz, que describe esta película como "el encuentro de dos seres humanos muy perdidos que se perdonan a ellos mismos a través de ver al otro". EFE

(vídeo)

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EFE

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