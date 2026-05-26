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Landaluce estrena su casillero en Grand Slam tras un combate con el boliviano Prado Angelo

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París, 26 may (EFE).- En un duro combate que se saldó a cinco sets, el español Martín Landaluce consiguió este martes su primera victoria en Grand Slam, al derrotar en la ronda inicial de Roland Garros al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, procedente de la fase previa, poniendo fin a la histórica participación boliviana en el torneo.

El duelo entre dos antiguos números 1 del mundo júniors acabó del lado del español, que atraviesa un mejor momento de forma, pero que tuvo que batallar durante 4 horas y media en medio de las elevadas temperaturas que se viven en París y de algunos problemas físicos para ganar 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4.

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El español, que había perdido el año pasado en la primera ronda del Abierto de Australia, su única incursión hasta ahora en el cuadro final de un grande, llevó la iniciativa en todo momento, pero se encontró con la resistencia severa del boliviano, que le llevó al extremo.

Un partido que pudo cerrar el español en el cuarto set, cuando disponía de dos saques de su rival y llegó a servir para cerrar el duelo, pero ahí entró en juego el pundonor de Prado Angelo, que se aferró al duelo y forzó un juego de desempate en el que desarboló a su rival.

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Ahí aparecieron los problemas de Landaluce, que en varias ocasiones fue tratado en la pista.

La historia estuvo a punto de repetirse en el quinto, cuando Landaluce se colocó 5-1 y servicio, pero dejó al boliviano acercarse a 5-4. Ahí le tembló la mano a Prado Angelo, que tras salvar cuatro bolas de partido dio una caña en la quinta y dio la victoria a su rival, que lo celebró con rabia lanzando la raqueta contra el suelo.

Un punto más en la evolución de este tenista de 20 años, actual 69 del ránking gracias a su buena actuación en Roma, donde entró en el cuadro final rescatado de la fase previa y alcanzó los cuartos de final.

Landaluce, que ganó el Abierto de Estados Unidos júnior en 2022, año en el que también alcanzó las semifinales de Wimbledon, se medirá por un puesto en tercera ronda al vencedor del duelo entre el checo Vit Kopriva, 66 del mundo, y el francés Corentin Moutet, trigésimo cabeza de serie.

La derrota de Prado Angelo, que gracias a la fase previa ingresó por vez primera en el cuadro final de un Grand Slam, se produce después de la de su compatriota Hugo Dellien, que había usado el mismo camino para disputar el torneo parisiense por sexta vez, pero que por tercera consecutiva cayó en primera ronda, ante el francés Valentin Royer, 74 del mundo.

Como Landaluce, Prado Angelo también lideró el ránking júnior, a la que llegó tras llegar a la final de esa categoría de Roland Garros en 2023. Además, ha jugado las finales de dobles júniors del Abierto de Estados Unidos en 2022 y de Wimbledon en 2023.

Su actuación en Roland Garros fue ya histórica. Por vez primera dos tenistas de esa nacionalidad entraban en el cuadro final de un Grand Slam y se quedó a las puertas de convertirse en el cuarto tenista de su país que gana un partido en un grande, tras Dellien (que ha ganado 3), Mario Martínez (3) y Ramiro Benavides (2). EFE

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