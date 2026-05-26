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Paco Roca denuncia el plagio de una de sus obras y advierte sobre el mal uso de la IA

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València, 26 may (EFE).- El dibujante valenciano Paco Roca ha denunciado el plagio del cartel que realizó para la 60 Fira del Llibre de València por parte de los organizadores de la Feria del Libro de San Martín de la Vega 2026 (Madrid) y ha advertido sobre el mal uso de la inteligencia artificial (IA).

Aunque la obra plagiada ya se ha retirado, explica Roca en declaraciones a EFE, este hecho se ha puesto en conocimiento de la entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (Vegap) para que decidan cómo actuar.

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"La verdad es que el plagio es tan descarado que da hasta risa. Creo que el problema está en que no me parece correcto que un Ayuntamiento encargue o dé el visto bueno a algo que está hecho con IA y vulnera los derechos de autor", lamenta el artista valenciano.

Roca insiste en que "hay un estudio de diseño, un departamento de grafismo del Ayuntamiento o alguien que, con una clara idea de plagio, le dice a la IA que quiere una imagen como otra ya existente. Es decir, que la imagen plagiada no sale de forma aleatoria, sino que necesitas usarla como ejemplo".

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"En mi caso es muy reconocible el plagio, pero seguramente habrá muchísimos autores que ni se han enterado de que han sido utilizados o que lo han sido de forma mucho más sutil y no ha habido ningún tipo de denuncia. Esto debería servir para advertir a quien use la IA, que tenga en cuenta que corre este riesgo, corre el peligro de estar utilizando de una forma denunciable la obra de otros autores", ha concluido Roca. EFE

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EFE

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