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El PSOE, tocado por la imputación de Zapatero, se prepara para "aguantar el chaparrón"

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Madrid, 26 may (EFE).- Los socialistas siguen "tocados" por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, pero, con la convicción de que agotarán la legislatura, se preparan para "aguantar el chaparrón" de la causa judicial del expresidente, que se suma a las del hermano y la esposa de Pedro Sánchez.

Fuentes socialistas consultadas por EFE asumen que el partido debe "aguantar" mientras se van conociendo detalles del sumario judicial sobre Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra en la que el juez le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias.

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En la Ejecutiva no olvidan que en los próximos días afrontarán un goteo de vistas judiciales, con la declaración del hermano de Sánchez, David, el 28 de mayo en Badajoz; la de su mujer, Begoña Gómez, citada el 9 de junio para una audiencia previa con el juez Juan Carlos Peinado; y la de Zapatero, el 17 y 18 de junio.

Una sucesión de declaraciones, reconocen otras fuentes del partido, que llegan cuando la "tropa" socialista está "con la moral tocada" por la imputación del expresidente, que ha dejado imágenes como las joyas en la caja fuerte de su despacho, que no han gustado en el PSOE.

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No obstante, tanto en público como en privado los socialistas siguen defendiendo a Zapatero y su presunción de inocencia e inciden en que es el momento de que la justicia trabaje y que el expresidente prepare su defensa y dé explicaciones.

Algo que ha subrayado el presidente catalán, Salvador Illa, quien ha respaldado a Zapatero y ha asegurado que la legislatura en España "debe aguantar", pese a lo que digan el PP y Vox.

"A los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos", ha recalcado

También ha hablado sin esconderse el secretario de Comunicación del PSOE andaluz, Fernando López Gil, quien ha asegurado que los socialistas están "rotos" tras las últimas noticias relacionadas con Zapatero, y ha subrayado que "no hay un socialista que no esté destrozado".

López Gil ha dicho que todo su partido quiere "seguir creyendo en que lo que se está diciendo no sea verdad" y ha señalado que los socialistas andaluces están "deseando" que se den las explicaciones necesarias y todo tenga "una explicación" aunque ahora están "realmente dolidos".

Un día después de que el expresidente Felipe González pidiera elecciones anticipadas, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico con el PSOE y ha reclamado también un adelanto de los comicios o que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

Page ha dicho que el PSOE se encuentra en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia y ha compartido que es "muy difícil" que los socialistas no estén "profundamente preocupados" cuando no "enormemente decepcionados".

Son dos voces críticas habituales dentro del PSOE y en las filas socialistas les restan importancia e insisten en que la legislatura terminará cuando toca, en 2027, tal como ha dicho Pedro Sánchez en varias ocasiones.

Previsiblemente el asunto saldrá en el Comité Federal socialista del próximo 27 de junio, que se había programado antes de conocerse la imputación de Zapatero para empezar a trabajar en las listas de las elecciones municipales y autonómicas.

Una preparación que pasará a segundo plano con la situación actual, dan por hecho en la Ejecutiva, donde recuerdan que estas citas están abiertas al debate y de la que, aseguran, saldrán fortalecidos.

"Sobreviviremos", zanjan. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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