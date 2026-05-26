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Iñigo Pérez: "Debemos obviar los focos para ir a esa sensación de recreo cuando eras niño"

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Leipzig (Alemania), 26 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que para la final de mañana de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace deben tratar de "obviar los focos para ir a esa sensación de disfrute al jugar en el patio de recreo cuando eras niño" y "replicar las cosas buenas" que les han llevado hasta este escenario.

El Rayo Vallecano afronta en Leipzig (Alemania) la primera final europea en sus 102 años de historia con el objetivo de lograr un título que sería muy especial.

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"Es importante conocer que habrá cosas a las que no estamos acostumbrados. Debemos obviar los focos y el exceso de atención y aceptarlo. Mañana tenemos que mantener nuestra identidad porque eso nos dará para competir, disfrutar y quizá ganar", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Más allá de presupuestos, valores de mercado y este tipo de cuestiones añadidas al deporte en las últimas décadas, que no tienen nada que ver con el juego, debemos representar al barrio de Vallecas y pensar en las gradas como si jugamos en casa. Hay que mantener el fuego", confesó el técnico navarro, que reconoció que siente "una deuda emocional" con la afición.

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Más de doce mil aficionados llegados de España estarán en Leipzig pero varios miles también verán el partido en el Estadio de Vallecas en pantallas gigantes.

"La deuda no tiene nada que ver con el resultado. Quiero que la gente sienta orgullo por todos los esfuerzos que hacen por nosotros. La forma de que ellos puedan decir gracias es que podamos ser nosotros mismos", señaló Iñigo Pérez, que reconoció que para este partido siente "mayor responsabilidad y presión" que en otros.

"Hablo de lo que siento. Ayer tenía una sensación de agobio que estaba consumido. Hoy les he pasado el balón a los jugadores y ahora son ellos los que deben actuar. Creo que es el momento de los jugadores. El camino para levantar el trofeo pasa porque se sientan cómodos y disfruten", manifestó.

El técnico navarro desveló que "cuando inicias la competición y eliges un contrincante no es soñado, es imaginado, y ese rival es el Crystal Palace".

"Ahora estamos aquí y toca intentar ganar la final. Los jugadores pueden pensar en esa sensación cuando tenÍan diez años y si a ese niño le dices que va a jugar ante cincuenta mil personas siente cero miedo. Los jugadores sólo quieren jugar, disfrutar y tenemos que ir hacia esa sensación de jugar cuando eras niño. Está bien que el Rayo sea el caramelo pero debemos simplificar las cosas, acudir al momento del patio de recreo y replicarlo", apuntó.

"Sólo queda un paso y nunca me gusta hablar de que hay que ganar. Eso lo puede decir todo el mundo y cuando juegan dos sólo uno gana. Mañana es importante que repliquen aquello que les ha traído hasta aquí. Que hagan todo lo que hacen y que no cambien sus escenarios, porque eso genera confort y seguridad. Mañana podemos hablar de final épica, la primera en 102 años, pero cuanto más lo simplifiquemos más cerca estaremos de ganar", finalizó. EFE

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EFE

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