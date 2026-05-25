Enrique Santiago (Sumar) afirma que el Gobierno goza de "estabilidad parlamentaria" pese a las advertencias del PNV

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que el Gobierno "hoy por hoy" goza de "estabilidad presupuestaria" y ve que el PNV va en esta línea pese a que su presidente, Aitor Esteban, ha considerado que "sería irresponsable" que la legislatura siga "más allá de 2026 sin rumbo".

En declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum de la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, el parlamentario ha remarcado que el PNV puede hacer sus propios análisis de la coyuntura política, pero proclama que el Ejecutivo dispone ahora de apoyos parlamentarios suficientes.

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"Hay una estabilidad parlamentaria", ha enfatizado para agregar que ve al PNV dentro de la línea estratégica conjunta con el bloque de investidura y del Gobierno.