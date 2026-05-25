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La Bolsa española abre con ganancias del 1,15 % ante el posible acuerdo de paz EEUU-Irán

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Madrid, 25 may (EFE).- La Bolsa española ha arrancado este lunes, jornada en la que no contará con la referencia de Wall Street y Londres, con una importante subida del 1,15 %, ante el optimismo del mercado sobre un acuerdo de paz inminente entre Estados Unidos e Irán.

La posibilidad de que las negociaciones se cierren en los próximos días, y de que se reabra el estrecho de Ormuz, propicia que el precio del crudo baje hoy con fuerza. El brent, el petróleo de referencia de Europa, cae el 4,87 %, hasta los 98,51 dólares el barril.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha arrancado la jornada cerca de los 18.200 puntos (18.195,5 enteros) tras revalorizarse ese 1,15 %. Las ganancias del año alcanzan el 5,14 %. EFE

(foto)(vídeo)

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