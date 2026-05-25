Juanma Moreno cree que lo razonable es que el Gobierno no llegue más allá de las Navidades

Cuacos de Yuste (Cáceres), 25 may (EFE).- El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes respecto aque la investigación judicial en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que lo razonable y sensato sería que el Gobierno no llegara más allá de la próxima Navidad.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la entrega del premio Europeo Carlos V que ha entregado el rey al Comité Europeo de las Regiones, del que es vicepresidente primero, Moreno ha indicado que, dadas las circunstancias actuales, es difícil que el Gobierno termine la legislatura.

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"Creo que las opiniones que han versado últimamente por parte de alguno de sus socios demuestran la enorme debilidad. Un gobierno tiene que tener agenda, tiene que tener estabilidad, tiene que tener una mayoría social y una mayoría parlamentaria y, desde luego, no puede estar absolutamente rodeado de procedimientos judiciales, como es el caso, y de sospecha, como en el caso del Gobierno actual".

Por tanto, ha agregado, lo razonable y lo sensato sería que este Gobierno no llegará más allá de la Navidad de 2026.

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Respecto a las negociaciones con Vox para la formación de gobierno en Andalucía, el presidente en funciones ha asegurado que todavía no han comenzado y que las afronta "siempre con máxima serenidad, como así entiendo la política y por tanto es lo que voy a aplicar también en las próximas semanas y en los próximos meses: serenidad, tiempo, mesura, y diálogo, que son las fórmulas absolutamente necesarias para que las cosas lleguen a buen puerto". EFE

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