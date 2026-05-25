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Continúa activo el incendio forestal de Almonte (Huelva), que podría ser intencionado

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Huelva, 25 may (EFE).- El incendio forestal declarado durante la tarde de este domingo en el paraje La Algaida -junto a Marismillas- del término municipal de Almonte (Huelva), en el Espacio Natural de Doñana, continúa activo y no se descarta la intencionalidad tanto por la hora como el lugar en el que se inició.

Así lo ha indicado este lunes desde la aldea de El Rocío el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

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Sanz ha señalado que a la espera de conocer los resultados de la investigación sobre el fuego, "podamos estar en una situación de intencionalidad, tanto por la hora y el sitio como por el hecho que hemos tenido más de un incendio en la zona -se declaró uno inicialmente en el paraje Corral del Félix que quedó extinguido a última hora de la tarde- sin que tengan nada que ver, porque no están vinculados".

"Es verdaderamente extraño y no es descartable por tanto que estemos apuntando a una posible intencionalidad en relación con este incendio", ha precisado el consejero, quien, a pesar de sus palabras, ha llamado a la prudencia y a esperar a la investigación.

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A la espera de conocer si se incorporarán o no esta mañana los medios aéreos, así como la actualización del dispositivo, el incendio continúa activo a pesar de que anoche las previsiones era que se pudiera dar por estabilizado a lo largo de la noche, ya que presentaba una evolución favorable al haberse confinado y sólo presentar actividad en los flancos derecho e izquierdo cuyo avance en función del viento sería hacia playas y dunas o hacia marisma.

Durante toda la noche han trabajado en el lugar cinco grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Brica), cuatro técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, un encargado de Logística y cuatro autobombas.

Asimismo, han estado activadas la Unidad Meteorológica de Incendios Forestales (UMMT), la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF).

El incendio se originó a las 18:05 horas, situando su punto de inicio e Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), en un primer momento, en el paraje Marismillas, si bien posteriormente se ha localizado en el paraje La Algaida.

Este fuego motivó la activación de hasta nueve medios aéreos: tres helicópteros pesados -uno del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)-, dos helicópteros semipesados, uno ligero, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación; por tierra, se movilizaron cuatro Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), dos técnicos de Operaciones y dos agentes de Medio Ambiente. EFE

lra/vg/crf

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