El Gobierno publica convenio con Agroseguro para dotar con 315 millones el seguro agrario

Madrid, 25 may (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el convenio con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para dotar con 315 millones de euros el plan del seguro agrario 2026.

El pasado 12 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución de plan, que cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y nuevas coberturas como las ganaderas relacionadas con la dermatosis nodular contagiosa y la peste porcina africana.

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Según la resolución del BOE, Enesa se compromete a ese límite máximo de gasto para el cuadragésimo séptimo Plan Anual de Seguros Agrarios, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, de 23 de diciembre de 2025.

Esta dotación inicial tiene "carácter ampliable" y por tanto "podrá verse incrementada una vez aprobada la ampliación de crédito y formalizada la correspondiente adenda al convenio", según el BOE. EFE

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