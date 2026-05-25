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El Valencia mide la resaca de la Final a Cuatro y retoma la lucha por ser segundo en ACB

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València 25 may (EFE).- El Valencia Basket visita este martes a un necesitado Casademont Zaragoza en un partido retrasado de la Liga Endesa con el que retoma su lucha por ser segundo en la fase regular de la ACB y mide el impacto de su primera participación en una Final a Cuatro de la Euroliga y su derrota en la semifinal de este torneo ante el Real Madrid.

El equipo valenciano ha tenido tres días para descansar y preparar el encuentro, un periodo al que está acostumbrado por lo que la principal incógnita es si verse tan cerca del título europeo y caer deja alguna secuela a nivel emocional en el grupo.

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Antes de su participación en el torneo de Atenas, el Valencia logró imponerse en el Roig Arena al Surne Bilbao Basket y romper con la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa que le descabalgaron de la segunda plaza.

Con el Real Madrid ya como primer clasificado, el UCAM Murcia, el Barcelona, el Kosner Baskonia y el Valencia pelean por una segunda plaza que da ventaja de pista en los cuartos y en unas hipotéticas semifinales y que permite esquivar al equipo de Sergio Scariolo en ese penúltimo cruce.

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Eso también lo tendrá asegurado el tercer clasificado, en cambio el cuarto y el quinto se cruzarían con el subcampeón de la Euroliga si pasa la primera ronda.

El UCAM Murcia tiene 24 victorias pero solo le queda por disputar un partido; el Barcelona tiene 23 con dos por jugar, igual que el Baskonia. El Valencia tiene 22 partidos ganado en su casillero pero tres partidos aún por jugarse, uno de ellos con el equipo catalán, con el que cerrará la Liga tras medirse el viernes al Dreamland Gran Canaria.

Además tiene el 'average' particular ganado con el equipo murciano por lo que le pasaría en caso de empate e igualado con el Baskonia pero con mucha ventaja en el 'average' general por lo que en principio también le superaría si igualan a triunfos.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez mantendrá en principio las bajas de los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto y deberá hacer dos descartes entre los catorce jugadores disponibles. Si no hay problemas físicos, los más habituales son Yankuba Sima e Isaac Nogués aunque también el recién llegado Álvaro Cárdenas tendría opciones.

Enfrente tendrá a un equipo que está en una situación casi opuesta. El equipo maño es penúltimo con nueve triunfos, uno menos que el MoraBanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria, que tiene un partido más y con los que se jugará la última plaza de descenso, de la que aún no ha escapado el San Pablo Burgos.

Las cuatro derrotas seguidas que arrastra, han llevado al Zaragoza a destituir a Joan Plaza y a poner al frente del equipo a Gonzalo García, uno de sus ayudantes. El cambio, no obstante no impidió la derrota este domingo ante el UCAM Murcia por 90-100. Tampoco la reciente llegada del interior Gabriel Olaseni, aunque ha rebajado el protagonismo del extaronja Bojan Dubljevic. EFE

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