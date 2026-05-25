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El PP ve "inaceptable" la actuación de Begoña Gómez pese a lo que digan los tribunales

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Madrid, 25 may (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha manifestado este lunes que las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluida la que implica a su mujer, Begoña Gómez, son inaceptables desde "un punto de vista ético y moral", más allá de lo que puedan decidir los tribunales.

En una rueda de prensa después de la reunión del Comité de Dirección del PP, Sémper ha mantenido que la posición del partido es "la misma" tanto para el caso de Gómez como para el resto de investigaciones que afectan al Gobierno, una censura "política ante el comportamiento que se está dibujando".

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El portavoz se ha pronunciado así al ser preguntado por el informe de la UCO que no aprecia irregularidades en la creación de la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense, pero que pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

"La imagen que se está proyectando es extraordinariamente grave", ha expresado Sémper para después insistir en que esta censura "ética" es extensible tanto al hermano como a la mujer del presidente y que corresponderá a los tribunales determinar si sus comportamientos son constitutivos, o no, de cualquier delito.

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También ha opinado en este sentido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien aprecia que el informe de la UCO "desmiente y acorrala" a Gómez y señala que la Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida.

"Ojo, que el Gobierno quiere colártela otra vez", ha escrito Tellado en una publicación de la red social 'X' en la que ha sentenciado que el Ejecutivo está "quebrado" y que cada jornada que Sánchez continúa en La Moncloa es un día más "robado a los españoles". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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