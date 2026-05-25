Espana agencias

Detenidos ocho hinchas del Juventus tras disturbios previos al derbi contra el Turín

Guardar
Google icon

Roma, 25 may (EFE).- Ocho aficionados del Juventus de Turín fueron detenidos por la policía tras los altercados registrados en la previa del derbi contra el Turín, unos incidentes que se saldaron con seis agentes heridos y un aficionado hospitalizado.

Tres de los arrestos se efectuaron en flagrante delito, mientras que los cinco restantes se materializaron tras el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, informaron este lunes medios locales.

PUBLICIDAD

A los detenidos se les imputan delitos de resistencia a la autoridad, lanzamiento de objetos peligrosos y posesión de material pirotécnico en recintos deportivos.

Además, la Jefatura de Policía de Turín ha emitido once órdenes de prohibición de acceso a manifestaciones deportivas.

PUBLICIDAD

Los enfrentamientos, que estallaron horas antes del encuentro, involucraron a grupos ultras de ambos equipos y obligaron a intervenir a las fuerzas del orden y a retrasar una hora el inicio del encuentro.

En medio de los disturbios, un seguidor juventino de 36 años resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital Molinette.

En el encuentro, que terminó 2-2, el Juventus se jugaba la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Catorce pandilleros confiesan haber pertenecido a la banda DDP y se muestran arrepentidos

Infobae

Ciudadanos pide personarse en el caso Plus Ultra para ejercer la acusación popular

Infobae

Podemos dice que la investigación a Zapatero "pinta muy mal" y urge a dar explicaciones

Infobae

Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia en el que murió familia valenciana

Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia en el que murió familia valenciana

Luis de la Fuente: “Lamine Yamal estará disponible para el debut o el segundo partido”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | El PNV aclara: “No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo”

Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra

El entorno de Zapatero intervino ante el general chavista que controlaba el espacio aéreo venezolano para garantizar los vuelos de Plus Ultra

La UCO no ve indicios sospechosos en la cátedra de Begoña Gómez: se creó según la normativa prevista

ECONOMÍA

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

Sánchez anuncia un plan de 9.099 millones para rehabilitar viviendas, crear alquiler asequible y reforzar el transporte público

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente