Carreño doblega al checo Lehecka, duodécimo favorito, camino de la segunda ronda

París, 25 may (EFE).- Victoria de prestigio del español Pablo Carreño, que a sus 34 años derrotó en el infierno de calor que atraviesa París en su entrada en Roland Garros al checo Jiri Lehecka, 6-3, 7-6(3) y 6-3, en un gran partido del asturiano, que alcanza la segunda ronda del Grand Slam parisiense por novena vez en su carrera.

En busca de buenas sensaciones, tras una modesta gira de tierra batida en la que se apuntó a torneos menores, como Murcia, que ganó, o Alicante, donde fue finalista, pero no tuvo tan buenos resultados en los de más prestigio, Carreño avanza en un torneo en el que su techo está en los cuartos de final que alcanzó en 2017 y 2020.

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Mejores números traía el checo, de 24 años, finalista en Miami pero, sobre todo, cuartofinalista sobre arcilla en Madrid, pero que sucumbió al juego de Carreño, ante el que multiplicó los errores, 46 no forzados, frente a los 17 del español, muy pulcro en su juego.

En el camino a la tercera ronda, que sería la sexta en su carrera en París, el doble finalista del Abierto de Estados Unidos se medirá al ganador del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el francés Terence Atmane. EFE

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