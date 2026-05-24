Ultraderechistas y antifascistas se manifiestan en Palma en torno a un obelisco franquista

Palma, 24 may (EFE).- Una veintena de miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional y un centenar de simpatizantes de la Coordinadora Antifeixista de Mallorca se han concentrado este domingo en Palma a favor y en contra de la conservación del obelisco levantado en 1948 en memoria de un crucero franquista hundido en la Guerra Civil.

Ambos actos han transcurrido de forma pacífica gracias a un amplio dispositivo policial y a que, mientras Núcleo Nacional se ha concentrado a los pies del monumento, en el parque de Sa Feixina, la Coordinadora Antifeixista de Mallorca se ha reunido ante el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo autonómico.

PUBLICIDAD

Los congregados de la asociación de ultraderecha han leído un manifiesto ensalzando como héroes a los marinos muertos en el Baleares, mientras que los jóvenes antifascistas, con banderas republicanas y palestinas, han coreado consignas como "No pasarán".

El monumento, al que en 2010 se le retiraron el escudo y las inscripciones de exaltación franquistas, lleva desde hace unos días vandalizado con una pintada antifascista y el agua que lo rodea está teñida de rojo.

PUBLICIDAD

El obelisco de Sa Feixina fue erigido en 1948 por el Gobierno de Franco para homenajear a las víctimas del hundimiento del crucero Baleares por proyectiles republicanos en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del cabo de Palos.

El monumento está declarado bien catalogado por el Consell de Mallorca desde 2023 tras varias sentencias judiciales contrarias a su demolición, si bien el Gobierno central ha instado al Ayuntamiento de Palma a eliminarlo en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)