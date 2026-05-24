Espana agencias

Ultraderechistas y antifascistas se manifiestan en Palma en torno a un obelisco franquista

Guardar
Google icon

Palma, 24 may (EFE).- Una veintena de miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional y un centenar de simpatizantes de la Coordinadora Antifeixista de Mallorca se han concentrado este domingo en Palma a favor y en contra de la conservación del obelisco levantado en 1948 en memoria de un crucero franquista hundido en la Guerra Civil.

Ambos actos han transcurrido de forma pacífica gracias a un amplio dispositivo policial y a que, mientras Núcleo Nacional se ha concentrado a los pies del monumento, en el parque de Sa Feixina, la Coordinadora Antifeixista de Mallorca se ha reunido ante el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo autonómico.

PUBLICIDAD

Los congregados de la asociación de ultraderecha han leído un manifiesto ensalzando como héroes a los marinos muertos en el Baleares, mientras que los jóvenes antifascistas, con banderas republicanas y palestinas, han coreado consignas como "No pasarán".

El monumento, al que en 2010 se le retiraron el escudo y las inscripciones de exaltación franquistas, lleva desde hace unos días vandalizado con una pintada antifascista y el agua que lo rodea está teñida de rojo.

PUBLICIDAD

El obelisco de Sa Feixina fue erigido en 1948 por el Gobierno de Franco para homenajear a las víctimas del hundimiento del crucero Baleares por proyectiles republicanos en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del cabo de Palos.

El monumento está declarado bien catalogado por el Consell de Mallorca desde 2023 tras varias sentencias judiciales contrarias a su demolición, si bien el Gobierno central ha instado al Ayuntamiento de Palma a eliminarlo en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

Infobae

Ayuso cree que España "necesita reiniciarse desde cero" y pide "apartar a todo activista político" de las instituciones

Ayuso cree que España "necesita reiniciarse desde cero" y pide "apartar a todo activista político" de las instituciones

CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar crisis de vivienda

Infobae

Comienza la marcha en Madrid para protestar por el encarecimiento de la vivienda en España

Infobae

Julio Martínez, "ejecutor de órdenes" de Zapatero y con una empresa en las Islas Vírgenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unos contactos “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos