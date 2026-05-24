Sindicato de Inquilinas llama a desobedecer a los caseros "ante la dictadura del rentismo"

Madrid, 24 may (EFE).- La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado la portavoz en declaraciones a los medios durante la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas y diversos colectivos sociales en protesta por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para adquirir una vivienda.

PUBLICIDAD

Según ha dicho, las leyes protegen a la especulación en lugar "de proteger la vida" y están "hartos" de esta crisis de la vivienda que les está "costando la vida", echando de sus casas y "enfermando".

También ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

PUBLICIDAD

Porque, ha señalado la portavoz, todos los derechos que disfruta hoy la sociedad "parecían imposibles en su día y se lograron desobedeciendo".

Del Río ha cargado contra los gobiernos que permiten que estas prácticas sean legales y fomenten que una minoría "haga negocio con una necesidad básica, y les ha reprochado que no sólo no hagan nada sino que además utilicen recursos públicos "para proteger los intereses del rentismo". EFE

PUBLICIDAD