Espana agencias

Sindicato de Inquilinas llama a desobedecer a los caseros "ante la dictadura del rentismo"

Guardar
Google icon

Madrid, 24 may (EFE).- La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado la portavoz en declaraciones a los medios durante la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas y diversos colectivos sociales en protesta por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para adquirir una vivienda.

PUBLICIDAD

Según ha dicho, las leyes protegen a la especulación en lugar "de proteger la vida" y están "hartos" de esta crisis de la vivienda que les está "costando la vida", echando de sus casas y "enfermando".

También ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

PUBLICIDAD

Porque, ha señalado la portavoz, todos los derechos que disfruta hoy la sociedad "parecían imposibles en su día y se lograron desobedeciendo".

Del Río ha cargado contra los gobiernos que permiten que estas prácticas sean legales y fomenten que una minoría "haga negocio con una necesidad básica, y les ha reprochado que no sólo no hagan nada sino que además utilicen recursos públicos "para proteger los intereses del rentismo". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raphael trabaja en un nuevo disco sobre México que grabará antes de finales de año

Infobae

Juzgan desde este lunes en Málaga a un cura por abusar de cuatro mujeres, tras sedarlas, y grabarlas inconscientes

Juzgan desde este lunes en Málaga a un cura por abusar de cuatro mujeres, tras sedarlas, y grabarlas inconscientes

Kipchoge inicia decimosexto en Ciudad del Cabo su reto de maratones por el mundo

Infobae

Luis de la Fuente, una lista encaminada y pendiente de los lesionados

Infobae

36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unos contactos “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos