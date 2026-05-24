José Luis Oltra: “Esto es muy duro esto y me he dejado el alma”

Huesca, 24 may (EFE).- José Luis Oltra, entrenador del Huesca, admitió, tras consumarse el descenso de su equipo, que es algo “es muy difícil de explicar, de justificar, de entender" y que "es muy duro", que se ha "dejado el alma", aunque el descenso no es "por lo de hoy".

“No hemos sabido aprovechar las oportunidades en los momentos que las hemos tenido. Yo tengo la conciencia muy tranquila, he cometido errores. Es un descenso doloroso para todo el mundo y hay que levantarse. Como club, como entidad, como ciudad, te duele mucho”.

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También aludió Oltra a los deméritos del equipo. “Porque hemos merecido bajar porque hemos hecho muchas cosas muy mal, y lo digo con todo el dolor de corazón y con toda la rabia y la tristeza que esto conlleva”. EFE.

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