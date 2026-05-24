El Congreso debate este martes la reforma legal que permite juntas de vecinos telemáticas

Madrid, 24 may (EFE).- El pleno del Congreso decidirá este martes si tramita la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que propone el PP, para que las reuniones de las juntas de vecinos o comunidades de propietarios de un bloque de viviendas se puedan desarrollar de manera telemática y el libro de actas pueda llevarse en soporte electrónico.

La iniciativa, cuya toma en consideración en el Senado fue aprobada por unanimidad el 12 de febrero de 2025, busca modernizar la propiedad horizontal y permite también comunicar una dirección de correo electrónico a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad.

PUBLICIDAD

En el Senado los socialistas apoyaron su tramitación, a pesar de que, según explicaron, su contenido ya estaba "siendo objeto de tramitación de forma más ambiciosa por parte del Gobierno de España".

La modificación propuesta por el PP permite celebrar juntas telemáticas, respetando siempre el carácter mixto, algo que en 2021 ya estuvo en vigor con motivo de la pandemia de covid.

PUBLICIDAD

También establece que las notificaciones se puedan hacer por correo electrónico, no solo ordinario, y permite el uso del formato digital en los libros de actas.

"Pretendemos pasar en la propiedad horizontal de lo analógico a lo tecnológico sin que tenga nada que ver lo ideológico", dijo el 'popular' Francisco Martín Bernabé en el debate de la Cámara alta, donde defendió que es una "norma blanca, apolítica y beneficiosa para los ciudadanos".

PUBLICIDAD

En aquella ocasión también Junts votó a favor, a pesar de que en Cataluña no es de aplicación esta ley, sino el libro quinto del Código Civil, lo que su portavoz justificó por su "alto interés" y por estar de acuerdo con su contenido.EFE