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Benavides gana el prólogo de motos del Desafío Ruta 40 en Argentina

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Redacción Deportes, 24 may (EFE).- El argentino Luciano Benavides ganó este domingo la etapa prólogo de motos del Desafío Ruta 40, prueba del Mundial de rally-raid que se disputa en Argentina.

Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) fue último en tomar la salida sobre dos ruedas y marcó el mejor tiempo, 4:56 minutos en la pista de 9 kilómetros en San Juan.

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El argentino se impuso ante su público por delante de las Honda del equipo Monster Energy del estadounidense Ricky Brabec, segundo a un segundo, y el español Tosha Schareina, tercero a dos.

El portugués Martim Ventura, primero en la categoría Rally2, registró el cuarto mejor tiempo de la general absoluta a sólo 10 segundos del ganador.

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Los diez pilotos más rápidos de este domingo podrán elegir sus posiciones de salida  de entre los 16 primeros puestos en la primera etapa de este lunes.

Los coches no competirán en el prólogo de este domingo porque el nuevo reglamento de 2026 determina automáticamente su orden de salida en la etapa 1, según la clasificación general del campeonato.

El francés Sébastien Loeb (Dacia Sandriders), líder tras su victoria en el Rally-Raid Portugal, será el primer piloto en tomar la salida de la especial de este lunes por delante de su compañero de equipo, el catatí Nasser Al Attiyah y de Seth Quintero. EFE

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